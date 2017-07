The Devil's Candy: trailer italiano e poster del film horror di Sean Byrne

Midnight Factory il 7 settembre porterà nei cinema italiani The Devil's Candy, il filficare bambini al Diavolo, perché essi rappresentano le sue caramm horror di Sean Byrne.

Un artista e la sua famiglia si trasferiscono nella casa dei loro sogni. Ma lentamente forze sataniche iniziano ad invadere il lavoro del pittore, minacciando anche sua moglie e sua figlia.

Il film riprende il mito dell’incrocio secondo cui il musicista Robert Johnson vende consapevolmente la propria anima al diavolo per diventare il miglior chitarrista blues mai esistito. L’evoluzione di Jesse non avviene in modo del tutto intenzionale, tuttavia l’artista insiste per comprare una casa che si rivela essere infestata. In seguito al trasferimento, si lascia consapevolmente attrarre dal fascino del male per il bene della sua carriera di pittore, esponendo così la sua famiglia alla stessa fonte oscura che lo sta alimentando.

Sean Byrne - regista