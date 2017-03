Deapool 2: Stan Lee ringrazia Ryan Reynolds per aver salvato il suo cameo

Di Pietro Ferraro martedì 7 marzo 2017

Dopo che la versione estesa del trailer di "Deadpool 2" ha debuttato online, Stan Lee ha ringraziato pubblicamente Ryan Reynolds per aver salvato il suo piccolo cameo.

Poco prima che il film finale di Wolverine, Logan, debuttasse nei cinema era stato confermato che insieme al film ci sarebbe stato un primo teaser Deadpool 2 che è stato ben accolto dai fan. Durante il fine settimana, una versione estesa di quel teaser è approdata online con un cameo a sorpresa della laeggenda Marvel Stan Lee, che non era stato incluso nella versione proiettata nei cinema. Dopo che questa versione estesa è arrivata online, Stan Lee ha utilizzato i social media per ringraziare Ryan Reynolds per aver preservato il suo cameo.

Deadpool 2: primo teaser trailer ufficiale Ryan Reynolds torna nei panni del mercenario chiacchierone nel sequel "Deadpool 2" - Al cinema nel 2018

C'erano state segnalazioni che l'iconico Stan Lee sarebbe apparso in questo trailer, che vede Deadpool mettere in atto uno spassoso cambio di costume in una cabina telefonica in stile Superman. Il teaser si apre con Wade Wilson (Ryan Reynolds) con felpa e cappuccio che cammina per strada, quando vede un uomo anziano minacciato con una pistola da un rapinatore. Wade decide di entrare in azione e corre in una cabina telefonica per indossare il suo costume da Deadpool. Nella versione passata nei cinema i tempi del cambio di costume di Wade sono più lunghi mentre possiamo sentire gli scambi tra l'aggressore e l'anziano, prima del colpo di pistola che porrà fine a tutto.

Nella versione per le sale il "Mercenario chiacchierone" corre fuori dalla cabina telefonica, solo per scoprire che l'aggressore armato è scomparso, mentre il vecchio giace morto in terra. In questa nuova versione estesa mentre corre fuori dalla cabina telefonica appare Stan Lee che guarda Deadpool esclamando "Wow, bel costume" con Deadpool che risponde "Chiudi il becco Stan Lee". C'è ancora una parte del filmato inedita con Stan Lee che risponde: "Ma sei Ryan Gosling?". Stan Lee ha utilizzato Twitter per ringraziare pubblicamente Ryan Reynolds con il seguente messaggio

Ho sentito che sono stato tagliato dalla versione per le sale. Grazie a @VancityReynolds per aver salvato il #KingofCameos dal dimenticatoio.

Stan Lee purtroppo e per ovvie ragioni non ha avuto un cameo in Logan, la natura cupa del film lo avrebbe reso poco in sintonia rispetto ad altri film Marvel. Stan Lee per le medesime ragioni non è apparso neanche in X-Men le origini: Wolverine e e Wolverine - l'immortale, mentre ha avuto un cameo nel debutto cinematografico di Deadpool anche se Lee non ha collaborato alla creazione del personaggio.

La settimana scorsa alcuni rumor hanno riportato che lo studio sta attualmente cercando l'attore giusto per il personaggio Cable, con David Harbour della serie tv Stranger Things che pare abbia sostenuto un provino per il ruolo. Nel frattempo Rob Liefeld, creatore del fumetto Deadpool, ha contattato Russell Crowe su Twitter dicendo all'attore che avrebbe dovuto sostenere un provino per il ruolo di Cable. Le riprese di Deadpool 2 dovrebbero iniziare questa estate per un'uscita nelle sale del film per il 2018.

