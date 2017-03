IT remake: Stephen King l'ha visto e commentato

Di Pietro Ferraro martedì 7 marzo 2017

Stephen King ha già visto il nuovo adattamento "IT" e ha condiviso le sue impressioni con i fan del suo sito ufficiale.

Anche se questo anno sarà un anno di film con supereroi e blockbuster vari molti fan sono in attesa di vedere il nuovo adattamento per il cinema di uno dei classici di Stephen King, l'horror IT, che uscirà nei cinema il prossimo settembre. Non ci sono indicazioni sui tempi per un primo trailer, ma recentemente il produttore Michael De Luca ha detto che questo sarà un adattamento con un divieto ai minori pieno (R-rated) e che il secondo film, IT 2, è in procinto di inziare la produzione. Ora abbiamo anche il commento a caldo di Stephen King che ha visto il film in anteprima.

Durante il fine settimana, Seth Grahame-Smith, produttore di questo nuovo adattamento, ha condiviso un post dal forum del sito ufficiale di Stephen King, dove l'autore riportava di aver visto il film. Seth Grahame-Smith ha deciso di condividere questo post su Instagram, affermando "ora posso morire" dopo aver letto il messaggio.

Steve mi ha chiesto di dirvi che ha visto la proiezione di IT e ha voluto far sapere a tutti che dovrebbero smettere di preoccuparsi poiché i produttori hanno fatto un ottimo lavoro con la produzione.

Le riprese di IT sono terminate a settembre e nel mese di dicembre il film è stato completato con i produttori che stavano programmando proiezioni di prova. La trama è basata sul romanzo best-seller di Stephen King, che segue un gruppo ragazzini che devono affrontare le loro più grandi paure quando cercano risposte alla scomparsa di alcuni bambini nella loro città di Derry, nel Maine. Si troveranno contro un clown malvagio di nome Pennywise, la cui storia di omicidi e violenza risale a secoli addietro. Questa prima parte sarà seguita da un secondo film, che segue gli stessi personaggi che formano "Il club dei perdenti", che dovranno riunirsi da adulti quando il mostro tornerà in cerca di altre vittime.

Il cast del nuovo IT comprende Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs e Jeremy Ray Taylor come membri del "Club dei perdenti", insieme a Owen Teague come Patrick Hocksetter, un bullo psicopatico che tormenta i ragazzini del club e Bill Skarsgard come il nefasto Pennywise. Il cast di supporto comprende anche Jaeden Lieberher, Javier Botet, Nicholas Hamilton, Stephen Williams, Sophia Lillis, Chosen Jacobs e Stephen Bogaert. New Line ha fissato la data di uscita americana di IT all'8 settembre.

L'argentino Andres Muschietti (Mama) dirige il remake IT da una sceneggiatura di Cary Fukunaga in origine anche regista del film e Chase Palmer.

