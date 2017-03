Hugh Jackman ringrazia i fan per 17 anni di Wolverine

Di Pietro Ferraro lunedì 6 marzo 2017

Logan è l'ultimo film di Hugh Jackman nei panni di Wolverine e l'attore ha utilizzato i social media per ringraziare i fan per 17 anni nei panni di questo iconico supereroe.

Logan è ora nelle sale e questo significa che Hugh Jackman ha ufficialmente abbandonato il ruolo di Wolverine. L'attore ha interpretato Wolverine sullo schermo per 17 anni a partire dall'originale X-Men del 2000. Jackman salutando l'iconico mutante ha voluto anche ringraziare i fan attraverso i social media.

Logan - The Wolverine: recensione del film di James Mangold Hugh Jackman è Wolverine per l'ultima volta. Leggete la nostra recensione di Logan

L'attore 48enne ha utilizzato Twitter per ringraziare tutti per i 17 anni nei panni di Wolverine. Il suo modo di dire grazie è diventato un video stracolmo di Wolverine fan art. Il video è accompagnato dal brano "Hurt" di Johnny Cash, che è stato utilizzato nel primo teaser trailer di Logan.

Grazie a tutti i fan per 17 anni impressionanti!

Hugh Jackman abbandona Wolverine mettendo d'accordo pubblico e critica, Logan è stato elogiato quasi universalmente dalla critica e dai fan e vanta un impressionante indice di gradimento del 93% da parte della critica su Rotten Tomatoes e un punteggio del pubblico del 95%. Il film ha anche brillato al box office di questo fine settimana incassando 237.8 in tutto il mondo, di cui 85.3 milioni provenienti dagli Stati Uniti.

X-Men: Apocalisse - la saga dei mutanti Marvel al cinema Blogo vi propone un viaggio tra cinema e fumetto alla scoperta dell'iconica saga dei supermutanti marvel.

Il franchise X-Men non sarà più la stesso senza Hugh Jackman, ma il contributo fornito al mondo dei cinecomic è stato di un certo spessore. I film degli X-Men hanno contribuito ad inaugurare l'era moderna dei film di supereroi e nel corso degli anni, il franchise ci ha dato alcuni dei migliori film di supereroi di sempre. Sarebbe stato facile per Jackman mollare il ruolo dopo il fallimento di X-Men le origini: Wolverine, l'attore ha recentemente confessato che all'epoca l'idea di mollare l'ha sfiorato. Invece ha deciso di andare avanti e cercare di migliorare le cose. Così sono arrivati Wolverine - L'immortale, X-Men: Giorni di un futuro passato e ora Logan. Inoltre abbiamo avuto modo di vedere Wolverine in un cameo "bestiale" anche in X-Men: Apocalisse.

Questo video è un omaggio personale e toccante ai fan di Wolverine e mostra quanto Hugh Jackman abbia amato il personaggio che ora potrebbe fruire di un recasting.