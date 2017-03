Crazy Night - Festa col morto: trailer italiano della commedia con Scarlett Johansson

Di Pietro Ferraro martedì 14 marzo 2017

Crazy Night - Festa col morto: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Scarlett Johansson nei cinema italiani dal 22 giugno 2017.

Sony Pictures ha reso disponibili trailer italiano e in lingua originale e alcune locandine di Crazy Night - Festa col morto (Rough Night), una commedia al femminile "vietata ai minori" sullo stile di Bad Moms - Mamme molto cattive che mostra una Scarlett Johansson inedita e scatenata.

In Crazy Night – Festa col Morto, tagliente commedia realizzata dagli autori di “Broad City”, cinque amiche dai tempi del college (interpretate da Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Ilana Glazer, Jillian Bell e Zoe Kravitz) si ritrovano dopo 10 anni per un weekend scatenato a Miami. I loro momenti di follia prendono una piega tragica quando per errore uccidono uno spogliarellista. Cercando con frenesia di capire cosa sia meglio fare, la loro notte assume contorni inaspettatamente ironici, finendo per unirle ancora di più nel momento di maggiore bisogno.

Il cast di supporto comprende Paul W. Downs, Colton Haynes, Demi Moore, Ty Burrell, Dean Winters, Karan Soni e Natalie Gold.

Lucia Aniello con Crazy Night fa il suo debutto alla regia dopo aver prestato servizio come sceneggiatrice, produttrice e regista nella fortunata serie Comedy Central "Broad City". Aniello ha scritto la sceneggiatura di Crazy Night con il protagonista di Broad City, Paul W. Downs, che in Crazy Night interpreta il fidanzato di Scarlett Johansson.

Crazy Night – Festa col Morto arriva nei cinema italiani il 22 giugno 2017.