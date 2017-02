Star Wars 8: nuovi rumor su Finn e una missione segreta

Di Pietro Ferraro domenica 19 febbraio 2017

Un nuovo rumor indica che "Star Wars 8" s'ispirerà ancora ad "Una nuova speranza".

Star Wars: The Last Jedi sarà nelle sale tra poco più di 11 mesi e siamo ancora in attesa di vedere un primo teaser trailer, ma in compenso ci sono una valanga di voci e speculazioni circa la trama. La maggior parte vede la storia incentrata su Rey, la sua relazione con Luke e il suo potenziale addestramento come Jedi. Abbiamo anche sentito molto su di lei e il collegamento diretto al villain Kylo Ren nelle ultime settimane, ma dove si collocano invece Finn e Poe Dameron? Quale sara il ruolo degli altri due nuovi arrivi della trilogia Il risveglio della Forza?

Anche se Luke Skywalker è stato descritto come il protagonista di questo ottavo episodio, una gran parte di questo sequel si occuperà inevitabilmente del conflitto in corso tra il Primo Ordine e la Resistenza. Entrambe le parti sono ancora in guerra ed entrambe le fazioni sono nel caos più totale. Mentre Rey e Luke si prenderanno del tempo per risolvere le loro questioni su Ahch-To, la Resistenza cercherà invece di capire come avere il sopravvento sul Primo ordine.

Questo è il punto dove Finn interviene. Quando l'abbiamo visto l'ultima volta l'eroe era stato ferito da una spada laser. Ci sono state alcune voci che lo davano ormai paralizzato dalla vita in giù, ma a quanto pare queste voci si sono sgonfiate da sole. L'ex Stormtrooper recupererà invece la sua salute dopo un paio di bagni terapeutici nel serbatoio Bact e una volta ristabilitosi completamente, Finn intraprenderà una missione speciale per la Resistenza che lo trasformerà in un bersaglio primario per il nemico.

Attenzione a seguire potreste andare incontro a potenziali SPOILER, quindi proseguite a vostro rischio e pericolo.

In un recente rumor pubblicato da Making Star Wars, che di solito è una fonte abbastanza affidabile di informazioni quando si tratta di tutto ciò che riguarda Star Wars, l'obiettivo di Finn è quello di infiltrarsi in un Super Star Destroyer del Primo Ordine. Questa nave è stata progettata in modo leggermente diverso rispetto alle precedenti Star Destroyer viste nella trilogia originale.

Questo è il punto dove si ammicca ad "Una nuova speranza". Finn dovrà andare sotto copertura indossando una divisa da ufficiale del Primo Ordine. Questo si riallaccia anche alla voce che Tom Hardy interpreterà uno Stormtrooper. A quanto pare il trooper di Hardy non conosce il ruolo fondamentale svolto da Finn per aiutare a distruggere la base Starkiller. Invece egli ritiene che Finn sia un eroe dell'Impero grazie ad una propaganda mirata diffusa dal Primo Ordine il cui scopo era minimizzare il fatto che Finn abbia disertato tanto facilmente.

Mentre è sotto copertura, Finn si congratula con lo Stormtrooper di Hardy comunicandogli di aver ricevuto una promozione. Making Star Wars ha fornito anche uno schizzo di Finn nella sua divisa nera. La fonte afferma inoltre che il misterioso personaggio interpretato da Kelly Marie Tran accompagnerà Finn in questa missione, elemento che si allinea con la voce che darebbe i due attori insieme per gran parte del film, una voce che sappiamo essere almeno parzialmente vera grazie ad alcune foto dal set trapelate online che mostravano i due attori insieme in sella a quello che è stato descritto come un "cavallo spaziale".

Lo scopo di Finn e questo nuovo personaggio ancora senza nome è piazzare esplosivi a bordo del Super Star Destroyer. Allo stesso tempo pare che Poe Dameron lavorerà al fianco del personaggio senza nome di Laura Dern, che si è detto avrà capelli rosa e sarà un rivale politico del generale Leia. Ad un certo punto più avanti nel film, i Cavalieri di Kylo Ren rapiranno sia Poe che Finn riportandoli su schermo insieme. Ma sarà una riunione agrodolce poiché saranno entrambi utilizzati come esca per attirare Rey fuori dal suo nascondiglio.

"The Last Jedi" dovrebbe prendere il via pochi istanti dopo la fine de "Il risveglio della Forza", ma abbiamo il sospetto che trascorrerà un po' di tempo su Ahch-To tra Rey e Luke prima di rivedere Finn in azione, tempo che gli permetterà di guarire dopo il suo scontro quasi mortale con Kylo Ren. Come di consueto vi ricordiamo che niente di quanto detto qui è stato confermato da Lucasfilm o Disney, e che tutto a quanto riferito dovrebbe provenire da fonti vicine alla produzione.

Fonte: Movieweb