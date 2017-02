CAS Awards 2017, vincitori: La La Land miglior missaggio sonoro

Di Mr. Odo domenica 19 febbraio 2017

La La Land si porta a casa il premio per il miglior missaggio sonoro. Si ripeterà agli Oscar?

CAS Awards 2017: La La Land si prepara alla notte più importante dell'anno, quella degli Oscar 2017, portandosi a casa un altro premio, quello per il miglior missaggio sonoro, superando Dottor Strange, Hacksaw Ridge, Rogue One: A Star Wars Story e Sully. In questo caso la vittoria non significa automaticamente di avere la statuetta degli Academy Awards in tasca, infatti, dal 1997 ad oggi solo la metà dei premiati ai Cinema Audio Society Awards si è poi aggiudicato l'Oscar (dal 2010 ad oggi solo tre su sei e negli ultimi due anni nessuno).

Durante la cerimonia di premiazione c'è stata gloria anche per Alla ricerca di Dory (sempre più lanciato in vista degli Oscar) e per il documentario The Music of Strangers: Yo-Yo Ma and The Silk Road Ensemble.

MOTION PICTURE – LIVE ACTION

La La Land

Production Mixer – Steven Morrow, CAS

Re-recording Mixer – Andy Nelson, CAS

Re-recording Mixer – Ai-Ling Lee

Scoring Mixer – Nicholai Baxter

ADR Mixer – David Betancourt

Foley Mixer – James Ashwill

MOTION PICTURE—ANIMATED

Finding Dory

Original Dialogue Mixer – Doc Kane, CAS

Re-recording Mixer – Nathan Nance

Re-recording Mixer – Michael Semanick, CAS

Scoring Mixer – Thomas Vicari, CAS

Foley Mixer – Scott Curtis

MOTION PICTURE—DOCUMENTARY

The Music of Strangers: Yo-Yo Ma and The Silk Road Ensemble

Production Mixer – Dimitri Tisseyre

Production Mixer – Dennis Hamlin

Re-recording Mixer – Peter Horne