The Purge 4 uscirà il 4 luglio 2018

Di Federico Boni domenica 19 febbraio 2017

James DeMonaco NON girerà The Purge 4.

La notte del Giudizio - Election Year: Recensione in Anteprima James DeMonaco chiude la trilogia di The Purge guardando provocatoriamente all'attualità politica americana. Un Giorno dell'Indipendenza speciale, quello del prossimo anno. Il 4 luglio del 2018 uscirà infatti nelle sale d'America The Purge 4, ad oggi ancora senza titolo. Ad annunciarlo nelle ultime ore la Universal Pictures.

In cabina di scrittura e produzione sempre James DeMonaco, autore della saga, con Jason Blum e la sua Blumhouse Productions sempre in prima linea insieme alla Platinum Dunes di Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form. DeMonaco, questa è la vera sorpresa, lascerà la regia ad altri. Sconosciuto, al momento, il nome del regista.

Uscito nel 2013, costato appena 3 milioni di dollari e in grado di incassarne ben 89,328,627 in tutto il mondo, The Purge ha avuto poi un primo sequel nel 2014, Anarchy, che di milioni di dollari ne incassò 111,928,365 (dopo esserne costati 11), per poi chiudere la trilogia nel 2016 con Election Year, costato 10 milioni e riuscito ad incassare 118,587,880 dollari worldwide. Evidentemente impossibile, dinanzi a questi numeri, non proseguire.

Fonte: Comingsoon.net