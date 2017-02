Rampage: si gira ad aprile e The Rock rivela nuovi dettagli

The Rock ha condiviso nuovi dettagli sul suo prossimo film "Rampage" e ha rivelato che il film inizierà le riprese ad aprile.

Il 2017 è iniziato e ancora non abbiamo un film tratto da videogames che ci abbia entusiasmato. Archiviato il deludente Assassin's Creed attendimao il nuovo Tomb Raider, l'annunciato Splinter Cell e in lista c'è anche il Rampage con Dwayne "The Rock" Johnson previsto in uscita il prossimo anno. Grazie a The Rock ora sappiamo che il film darà il via alle riprese il prossimo aprile, così come alcuni dettagli sul suo personaggio nel film.

Dwayne Johnson ha utlizzato il suo account Instagram per condividere i dettagli di una lunga sessione di script di sei ore con gli scrittori e produttori di Rampage. Il team creativo si sta dando un gran da fare poichè il tempo stringe e The Rock è piuttosto indaffarato e con la sua agenda fitta di impegni non può permettersi ritardi di sorta.

Ho trascorso il mio venerdì sera presso i nostri uffici della Warner Bros in una sessione di scrittura di 6 ore con queste rockstar scatenate. I nostri scrittori, produttori, regista e protagonista (il sottoscritto) di Rampage (il prossimo film che farò). Anche se questo ci ha portato a lavorare fino a venerdì notte e tutti noi abbiamo famiglie e cose da fare, questo tipo di incontro è davvero fondamentale per il successo del nostro film. La sensazione è che tutti stavamo puntando al massimo livello. Il mio momento favorito di questo spietato incontro di 6 ore è stato quando ho condiviso con questo gruppo l'equità e fiducia che ho costruito con il mio pubblico che si fida di me perché sa che facciamo sempre del nostro meglio per mandarli a casa felici. Un momento molto bello è stato vedere tutti gli occhi illuminati e le teste che cominciano ad annuire. Per vincere a qualsiasi livello devi avere un lavoro di squadra e collaborazione e non posso ringraziare tutti abbastanza in questa stanza per la loro energia e la concentrazione che ci hanno aiutati a fare la differenza. E Wendy Jane, sei una superdonna per la genialità creativa dimostrata e per aver tenuto testa a tutti questi ragazzacci in vena di scherzi. Non me naturalmente, io sono un gentiluomo. La prossima tappa per me nella mia ricerca è la divisione primati dello zoo di Atlanta (il mio personaggio è un primatologo e capo di un'unità contro il bracconaggio in Ruanda). E' davvero importante fare ricerche sui personaggi e progetti su cui lavorare. E c'è dell'altro. Iniziamo le riprese il prossimo aprile. #Rampage

Per chi fosse a digiuno di videogames, Rampage è un arcade "platform - picchiaduro" anni '80 in cui il giocatore può scegliere di impersonare un mostro gigante: un gorilla di nome George ispirato a King Kong, Lizzy una lucertola gigante e Ralph un lupo mannaro gigante. L'azione si svolge in stile Godzilla con i giocatori che devono radere al suolo le maggiori città degli Stati Uniti.

Rampage vedrà Dwayne Johnson tornare a collaborare per la terza volta con Brad Peyton dopo Viaggio nell'isola misteriosa e San Andreas. Peyton è anche in lizza per dirigere The Rock nel cinecomic Shazam. La Naomie Harris di Moonlight e Skyfall è stata confermata nel cast di Rampage che ha una data di uscita fissata al 20 aprile 2018.

