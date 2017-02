Box Office Italia, Cinquanta Sfumature di Nero sempre primo - esordio in crescendo per Mamma o Papà?

Di Federico Boni lunedì 20 febbraio 2017

Male Moonlight nei cinema d'Italia.

Box Office Usa, Lego Batman sempre primo - deludono The Great Wall e La cura dal benessere Male le novità al box office Usa. Toppano sia The Great Wall che La cura dal benessere. Quasi 3 milioni di euro in 4 giorni. Cinquanta Sfumature di Nero continua a dominare il botteghino italiano, con un totale che ha raggiunto quota 12.134.057 euro, con 1.713.657 spettatori paganti. Si tratta del miglior incasso di questo 2017, davanti ai 10.123.312 euro di Mister Felicità. Cinquanta Sfumature di Grigio, due anni fa, al termine del 2° weekend di programmazione aveva raggiunto i 15.778.486 euro totali, con 2.223.574 spettatori paganti. Dietro il titolo Universal si fa strada Mamma o Papà?, commedia Medusa uscita martedì, giorno di San Valentino.

2.177.439 euro in 6 giorni per la pellicola con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, uscita in 472 copie e solo ieri, domenica, davanti a tutti. Vedremo se il trend proseguirà anche in settimana. Bene, va detto, il cartoon Ballerina, riuscito ad incassare 1.202.745 euro in 4 giorni con 188.787 ticket staccati e finito davanti a Resident Evil: The Final Chapter. Solo 642.212 euro al debutto per il titolo Sony, con 89.546 spettatori. Ai 2 milioni di euro è invece arrivato Lego Batman, con La La Land, domenica prossima in probabile trionfo agli Oscar, a quota 6.642.902 euro. Un mezzo miracolo, per un musical. Sopra i 3 milioni di euro troviamo La battaglia di Hacksaw Ridge, con lo splendido Manchester by the Sea, uscito in appena 151 copie, esordiente a quota 456.209 euro. Tra i debutti male Autobahn, incapace di andare oltre i 226.315 euro, e soprattutto Moonlight. Acclamato dalla critica di mezzo mondo, vincitore ai Golden Globe come miglior film drammatico e candidato ad 8 premi Oscar, il titolo Lucky Red si è dovuto accontentare di 174.432 euro e 27.808 spettatori paganti, con una media per copia di 2.102 euro. Immeritatamente poco. Per il resto da segnalare i 10.074.739 euro raggiunti da l'Ora Legale, arrivato ad un passo dal totale di Alessandro Siani, con Split a quota 5.229.735 euro e Smetto Quando Voglio Masterclass grande delusione di inizio 2017. Poco più di 3 milioni di euro per l'action/comedy di Sydney Sibilia, che rischia seriamente di non pareggiare gli incassi del primo capitolo, quando avrebbe invece dovuto doppiarli visti gli ingenti costi produttivi (10 milioni di euro spalmati tra 2° e 3° capitolo, girati back-to-back).

Fine settimana ricchissimo il prossimo grazie alle uscite di T2 Trainspotting, The Great Wall, Barriere, La marcia dei pinguini - Il richiamo, Bandidos e Balentes - Il codice non scritto, Beata Ignoranza e Jackie di Pablo Larrain.