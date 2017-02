WGA Awards 2017, vincitori: trionfano Arrival e Moonlight

Di Mr. Odo lunedì 20 febbraio 2017

Writers Guild Awards 2017: le migliori sceneggiature sono di Arrival e Moonlight.

WGA Awards 2017: in vista degli Oscar 2017 Moonlight di Barry Jenkins e Arrival di Eric Heisserer mettono a segno un colpo aggiudicandosi i premi per la migliore sceneggiatura originale e quello per il miglior adattamento ai Writers Guild of America Awards.

Solitamente questo premio indica abbastanza chiaramente il vincitori dei due premi agli Oscar (sette degli ultimi dieci vincitori WGA per la sceneggiatura originale, compreso Spotlight lo scorso anno, e nove degli ultimi dieci vincitori per la miglior sceneggiatura non originale WGA, hanno poi vinto anche l'ambita statuetta), ma la sessantanovesima edizione crea più di una domanda: con Moonlight candidato agli Academy Awards per il miglior adattamento (storture del sistema) insieme a Arrival chi si aggiudicherà il premio? E a chi andrà il massimo riconoscimento per la sceneggiatura originale?

WGA Awards 2017: ORIGINAL SCREENPLAY

Scritto da Barry Jenkins, Storia di Tarell McCraney; A24

WGA Awards 2017: ADAPTED SCREENPLAY

Sceneggiatura di Eric Heisserer;

Basata sulla storia di “Story of Your Life” di Ted Chiang; Paramount Pictures