Make-Up Artists & Hair Stylists Guild Awards 2017, vincitori: bene La La Land

Di Mr. Odo lunedì 20 febbraio 2017

Il sindacato truccatori e hair stylist ha scelto le eccellenze cinematografiche: bene La La Land, Suicide Squad e Animali Notturni.

Make-Up Artists & Hair Stylists Guild Awards 2017: il sindacato dei make-up artist e degli hair stylist ha annunciato i vincitori dei premi di categoria. Se per La La Land, Ave Cesare! e Animali Notturni, vincitori rispettivamente nelle categorie migliore acconciatura contemporanea, miglior trucco contemporaneo e miglior hair styling di un period movie, i riconoscimenti arricchiscono le loro bacheche, ma hanno una importanza relativa (dato che agli Oscar 2017 non sono tra i papabili vincitori della statuetta), assumono tutt'altro significato le affermazioni di Suicide Quad (miglior make-up) e Star Trek Beyond (Best special make-up effects) che puntano all'Oscar per il Miglior Trucco e Acconciatura, lasciando poche speranze al terzo incomodo, A man called ove. Durante la serata sono stati assegnati due premi alla carriera, quello al makeup artist nominato all’Emmy Leonard Engelmann e quello alla parrucchiera nominata all’Oscar Barbara Lorenz.

BEST CONTEMPORARY MAKE-UP

Nocturnal Animals

Make-Up Artists: Donald Mowat, Malanie J. Romero, Elaine Offers

BEST CONTEMPORARY HAIR STYLING

La La Land

Hair Stylists: Barbara Lorenz, Jackie Masteran, Frida Aradottir

BEST PERIOD AND/OR CHARACTER MAKE-UP

Suicide Squad

Make-Up Artist: Alessandro Bertolazzi

FEATURE-LENGTH MOTION PICTURE – BEST PERIOD AND/OR CHARACTER HAIR STYLING

Hail, Caesar!

Hair Stylists: Cydney Cornell, Pauletta Lewis-Irwin, Matt Danon

FEATURE-LENGTH MOTION PICTURE – BEST SPECIAL MAKE-UP EFFECTS

Star Trek Beyond

Make-Up Artists: Joel Harlow, Richie Alonzo