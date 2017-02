Trainspotting 2: la colonna sonora del sequel di Danny Boyle

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 febbraio 2017

Il 23 febbraio debutta nei cinema italiani il sequel "T2: Trainspotting" e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del sequel di Danny Boyle.

Il 23 febbraio debutta nei cinema italiani Trainspotting 2 (T2: Trainspotting), il sequel del cult anni '90 "Trainspotting" che vede il ritorno dietro la macchina da presa di Danny Boyle e del cast dell'originale: Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller e Ewen Bremner.

Le canzoni del film sono disponibili in una compilation che si apre con il nuovo remix dei Prodigy di "Lust for Life" di Iggy Pop, la canzone usata per l'iconica sequenza di apertura del film del '96. Inoltre, la colonna sonora di "T2" si chiude con una nuova canzone degli Underworld dal titolo "Slow Slippy", si tratta di una versione aggiornata di "Born Slippy" un'altra canzone inclusa nell'originale. La compilation che trovate a seguire include anche brani di Wolf Alice, Young Fathers, Queen e Blondie.

TRACK LISTINGS

01 Iggy Pop: “Lust for Life (The Prodigy Remix)”

02 High Contrast: “Shotgun Mouthwash”

03 Wolf Alice: “Silk”

04 Young Fathers: “Get Up”

05 Frankie Goes to Hollywood: “Relax”

06 Underworld /Ewen Bremner: “Eventually But”

07 Young Fathers: “Only God Knows”

08 The Rubberbandits: “Dad’s Best Friend”

09 Blondie: “Dreaming”

10 Queen: “Radio Ga Ga”

11 Run D.M.C. vs. Jason Nevis: “It’s Like That”

12 The Clash: “(White Man) In Hammersmith Palais”

13 Young Fathers: “Rain or Shine”

14 Fat White Family: “Whitest Boy on the Beach”

15 Underworld: “Slow Slippy”