David di Donatello 2017, nomination

Di Massimo Galanto martedì 21 febbraio 2017

David di Donatello 2017: le nomination.

12.30 A breve il riepilogo e il dettaglio di tutte le candidature.

12.29 Finisce la conferenza. Viene proiettato il miglior cortometraggio 2017.

12.29 Viene fatto notare che Mastandrea è candidato sia per attore protagonista sia per quello non protagonista. Inoltre tra le attrici protagonisti ci sono Tedeschi e Ramazzotti per lo stesso film, ossia La pazza gioia.

12.28 Come mai i David 2017 si terranno a fine marzo e non più avanti? Montaldo fa intendere che la motivazione è legata al fatto che così facendo i film possono essere nuovamente distribuiti in tempo utile".

12.25 Montaldo: "Qualcuno più giovane di me sarebbe meglio alla presidenza dell'Accademia".

12.22 Viene spiegato che dopo la premiazione un film può tornare in sala, ma si tratta nel caso di una iniziativa della singola distribuzione.

12.22 Viene annunciato che A casa mia di Mario Piredda ha vinto il premio come miglior cortometraggio. Breve dichiarazione anche da parte del regista.

12.17 Il consulente tecnico notarile Monetti legge una precisazione riguardante la novità del premio alla sceneggiatura adattata: per un problema tecnico un film (non viene svelato il titolo) è stato inserito nella cinquina della sceneggiatura adattata, mentre in quella per la sceneggiatura originale è entrato un film che inizialmente si era piazzato al sesto posto.

12.17 Dal 20 marzo sarà acceso un canale con 8 film che hanno vinto i David 2016, ma anche vincitori delle edizioni passate (in totale oltre 60 film).

12.16 Medei, Direttrice dei canali di Sky Cinema: "Il cinema italiano è un pilastro fondamentale della nostra offerta, investiamo come Sky tantissimo, 1 miliardo di euro di investimenti nel cinema italiano. Nella nostra top ten dei più visti 9 film su 10 sono italiani".

12.15 Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky, spiega che anche quest'anno sarà obbligatorio lo smoking.

12.14 Viene mostrata la clip che riassume alcuni momenti dei David 2016.

12.12 Anche Scrosati ricorda Rondi.

12.12 Scrosati: "L'anno scorso mi ha fatto piacere vedere che i film premiati ai David hanno fatto incassi aggiuntivi dopo la premiazione".

12.11 Andrea Scrosati (Sky): "I David sono una festa del cinema, non un evento di Sky. Sky è un servizio".

12.10 I film con più candidature: Indivisibili 17 La pazza gioia 17 Veloce come il vento 16 Fai bei sogni 10 La stoffa dei sogni 9 In guerra per amore 7 Fiore 6 Le confessioni 5 7 minuti 2 L’estate addosso 2 Piuma 2

12.07 Inizia la conferenza: Giuliano Montaldo, presidente pro tempore Accademia del Cinema Italiano, ricorda Rondi.

12.04 Miglior film: Fai bei sogni, Fiore, Indivisibili, La pazza gioia, veloce come il vento.

12.04 Miglior Attore protagonista: Mastandrea, Riondino, Rubini, Servillo, Accorsi.

12.03 Attrice protagonista: Scoccia, Fontana, Tedeschi, Ramazzotti, De Angelis.

12.03 Miglior Regista: Bellocchio, Giovannesi, De Angelis, Virzì, Rovere.

12.03 Migliore attrice non protagonista: Truppo, Carnelutti, Golino, Cescon, Mattei

12.03 Miglior attore non protagonista: Mastandrea (Fiore), Rossi (Indivisibili), Fantastichini, Favino e De Francesco.

12.02 Migliore sceneggiatura originale: Fiore, In guerra per amore, Indivisibili, La pazza gioia, Le confessioni, Veloce come il vento.

12.01 Migliore sceneggiatura adattata: Era d'estate, Fai bei sogni, La stoffa dei sogni, Naples '44, Pericle il Nero, Un paese quasi perfetto.

12.01 Francesco Castelnuovo e Gianni Canova sul palco. Saluto a Gian Luigi Rondi.

12.00 Inizia la diretta.

11.52 Dal 20 marzo programmazione di Sky Cinema Hd dedicata ai David di Donatello.

11.49 Dopo la diretta con l'annuncio delle nomination ci sarà la conferenza stampa.

11.46 Intanto alcune news: miglior cortometraggio 2017 è A casa mia di Mario Piredda. Giuria formata da Andrea Piersanti (Presidente), Francesca Calvelli, Enzo Decaro, Leonardo Diberti, Paolo Fondato, Enrico Magrelli, Lamberto Mancini, Mario Mazzetti e Paolo Mereghetti.

11.45 I giornalisti sono in sala, in attesa che inizi la diretta.

Oggi, martedì 21 febbraio, l’Accademia del Cinema Italiano svelerà le candidature all'edizione 2017 dei David di Donatello. Le cinquine principali in concorso saranno annunciate da Francesco Castelnuovo e Gianni Canova in diretta dalla Casa del Cinema di Roma. Blogo seguirà l'evento in liveblogging.

L'annuncio sarà trasmesso in diretta alle ore 12 su Sky Cinema Uno HD, Sky TG24, in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando) e in streaming su SkyCinema.it.

Le cinquine che verranno annunciate in diretta saranno: Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore protagonista, Miglior Attrice protagonista, Miglior Attore non protagonista, Miglior Attrice non protagonista, Miglior Sceneggiatura originale, Miglior Sceneggiatura adattata, quest’ultima una novità assoluta per il Premio.

La cerimonia di premiazione vera e propria della 61ª edizione dei Premi David di Donatello si terrà lunedì 27 marzo, per il secondo anno prodotta e trasmessa da Sky, e condotta da Alessandro Cattelan. La serata andrà in onda in diretta dagli Studi De Paolis di Roma dalle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, Sky Cinema David di Donatello HD (canale 304), Sky Uno HD, Sky Arte HD e in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando).