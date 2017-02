Robin Hood: Origins - iniziate le riprese e prime foto dal set con Taron Egerton

Di Pietro Ferraro martedì 21 febbraio 2017

Iniziate le riprese di "Robin Hood: Origins" con Taron Egerton, Jamie Dornan e Jamie Foxx nei cinema americani dal 23 marzo 2018.

Lionsgate ha dato il via alle riprese di Robin Hood: Origins che si sta girando a Dubrovnik in Croazia. Insieme all'annuncio del via alla produzione sono approdate online alcune foto che ritraggono Taron Egerton e Eve Hewson sul set. Le riprese a Dubrovnik dovrebbero durare fino al 6 marzo, con oltre 1.000 comparse reclutate per le riprese che ricreano le Crociate. C'è una foto in particolare che ha catturato l'attenzione dei fan, il Robin Hood di Taron Egerton che bacia la Lady Marian di Eve Hewson.

Queste prime foto sono state pubblicate da The Dubrovnik Times che riferisce che tutti gli "attori principali" sono giunti a Dubrovnik, fatta eccezione per Jamie Dornan, l'attore interpreta Will Scarlett, il marito di Lady Marian.

Il cast comprende anche Jamie Foxx come Little John, Ben Mendelsohn come il malvagio Sceriffo di Nottingham, Paul Anderson in un ruolo non rivelato e la più recente aggiunta al cast, Tim Minchin nei panni dell'iconico personaggio di Frate Tuck. Altri personaggi iconici dalla leggenda di Robin Hood sono sttai annunciati come Alan-a-Dale e David di Doncaster. La trama segue il protagonista, interpretato da Taron Egerton, che torna a casa dopo aver combattuto nelle Crociate e scopre che la sua amata foresta di Sherwood è diventata un covo di corruzione. Questa scoperta lo porterà a formare una banda di fuorilegge allo scopo di aiutare la sua terra d'origine.

Otto Bathurst (la serie tv "Peaky Blinders") dirige da una sceneggiatura di Joby Harold che ha anche scritto King arthur - Il potere della spada di Guy Ritchie. Robin Hood: Origins è prodotto da Leonardo DiCaprio con la sua casa di produzione Appian Way. Lo studio ha recentemente fissato la data di sucita del film al 23 marzo 2018.

Ricordiamo che è in sviluppo un'altra versione di Robin Hood prodotta da Hollywood Gang Productions, si tratta di un Robin Hood futuristico con lo sceneggiatore Tony Lee recentemente reclutato per lavorare alla sceneggiatura originale scritta da Jason Dean Hall (Paranoia) e Michael Ross (The Throwaways – Gli specialisti).

Taron Egerton Spotted as 'Robin Hood' in First Set Photos! https://t.co/cL1dhAzcBd pic.twitter.com/f0Tx6Now13 — carlos diaz (@carlosgdiazd2) 20 febbraio 2017

Encontrem na galeria as primeiras fotos do @TaronEgerton a filmar Robin Hood: Origins - https://t.co/W9B0zZdiiP pic.twitter.com/TYKVj6eC6T — TaronEgertonPortugal (@TaronEgertonPT) 20 febbraio 2017

Good morning and welcome to the start of another working week..oh, and the way the way the first day of Robin Hood filming #robinhoodorigins pic.twitter.com/0LrxtAB6ag — The Dubrovnik Times (@DubrovnikTimes) 20 febbraio 2017

คลิกเข้าไปดูรูปนังอ้อย แต่เจอม้าถักเปีย...ชอบ55 | First ‘Robin Hood: Origins’ Set Photos Reveal Taron Egerton as ... https://t.co/jwfIp8YIF5 pic.twitter.com/1ihgofJDpp — chandlers by the sea (@Horamiji) 20 febbraio 2017

Fonte: Movieweb