Robin Hood - L'origine della leggenda : trailer italiano, foto e nuovi poster del film con Taron Egerton e Jamie Foxx

Di Pietro Ferraro giovedì 18 ottobre 2018

Robin Hood: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'avventura con Taron Egerton e Jamie Foxx nei cinema italiani dal 22 novembre 2018.

01 Distribution ha reso disponibile un primo trailer italiano di Robin Hood - L'origine della leggenda, Il nuovo film d'azione e avventura che rivela le origini segrete della leggenda di Robin di Locksley.

Al ritorno dalle Crociate, Robin di Loxley (Taron Egerton) scopre che l’intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L’ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così a tramare per organizzare un’audace rivolta contro la potente Corona d’Inghilterra. Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra (Jamie Foxx). Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto.





Il cast del film include Taron Egerton (“Kingsman: Secret Service”, “Eddie the Eagle – Il coraggio della follia”) nei panni di Robin Hood e il premio Oscar Jamie Foxx (“The Amazing Spider-Man 2 - Il Potere di Electro”, Django Unchained”, “Ray”) in quelli di Little John. Il cast è completato da Jamie Dornan (“Cinquanta Sfumature di Grigio”) come Will Scarlet, Eve Hewson (“Il Ponte delle Spie”) come Marion e Ben Mendelson (“Rogue One: A Star Wars story”) è lo Sheriffo di Nottingham.



Prodotto da Leonardo di Caprio e Jennifer Davisson e diretto da Otto Buthurst, "Robin Hood - L' origine della leggenda" arriva nei cinema italiani il 22 novembre 2018.

Robin Hood: nuovo trailer e poster del film con Taron Egerton e Jamie Foxx

Taron Egerton combatte e scaglia frecce nel nuovo trailer di Robin Hood, in cui il leggendario eroe della foresta di Sherwood sembra un mix tra un ninja e il supereroe Arrow dell'omonima serie tv.

Il Robin Hood di Taron Egerton è affiancato e supportato dal Little John di Jamie Foxx. Lo sceriffo di Nottingham di Ben Mendelsohn segna l'ennesimo ruolo di villain per l'attore dopo Rogue One e Ready Player One, ma nell'immaginario di sempre resta impresso lo Sceriffo George di Nottingham di Alan Rckman nel "Robin Hood" anni '90 con Kevin Costner e Morgan Freeman.

Robin Hood sembra essere una versione grintosa della storia ormai stranota, con un sacco di azione e un tono più dark di quello che abbiamo visto in precedenza sul grande schermo. Questa rivisitazione arriva dopo il flop di King Arthur - Il potere della spada di Guy Ritchie, altra rivisitazione grintosa e moderna ma della leggenda di re Artù, entrambi i film sono stati scritti dallo sceneggiatore Joby Harold.

L'imminente film di Robin Hood è una "corsa a cavallo con un tocco moderno", secondo Jamie Foxx. L'attore è entusiasta del film e mette a confronto le scene d'azione di inseguimenti a cavallo con le moderne scene d'inseguimento in auto. Foxx è entusiasta dell'aspetto moderno di Robin Hood e pensa che piacerà anche al pubblico.

Il film ti porta in questo mondo completamente originale di Nottingham, e poi ti lascia libero di godertelo!

Oltre a Taron Egerton, Jamie Foxx e Ben Mendelsohn, "Robin Hood" è interpretato anche da Jamie Dornan nei panni di Will Scarlet, Eve Hewson nei panni di Lady Marian, Tim Minchin nei panni di Fra Tuck e Paul Anderson nei panni di Guy di Gisborne. Il film è diretto da Otto Bathurst, scritto da Joby Harold e prodotto da Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson Killoran, Basil Iwanyk, Tory Tunnell e Joby Harold.

"Robin Hood" uscirà nei cinema italiani il 22 novembre 2018.

Fonte: Collider





Robin Hood: nuovo trailer e locandine del film con Taron Egerton e Jamie Foxx

Disponibili un secondo trailer e nuove locandine ufficiali di Robin Hood. Lionsgate che porterà il film al Comic-Con di San Diego ha pubblicato come anticipazione dell'evento questo nuovo trailer che mostra nuovi dettaggli di questa rivisitazione della leggenda di Robin Hood.

Questo trailer ci dà un'idea chiara del motivo per cui questo film in principio era sottotitolato "Origins". Nel trailer seguiamo l'eroe di Sherwood addestrato da Little John. Inoltre Robin e la sua banda stanno pianificando un grande colpo, mirando al tesoro dello sceriffo di Nottingham.

In "Robin Hood", Robin di Loxley è un crociato temprato dalla guerra e insieme al suo comandante, amico e addestratore Little John ha lanciato una grande e audace rivolta contro la corrotta corona inglese e il temuto Sceriffo di Nottingham.

Il cast vede protagonsita Taron Egerton (Kingsman - Secret Service) affiancato da Jamie Foxx (Django Unchained) nei panni di Little John, Jamie Dornan (Cinquanta sfumature di grigio) nei panni di Will Scarlet, Eve Hewson (Il ponte delle spie) nei panni di Lady Marian, Tim Minchin (Californication) nei panni di Frate Tuck, Paul Anderson (Revenant - Redivivo) nel ruolo di Guy di Gisborne con Ben Mendelsohn che completa il cast nei panni dello sceriffo di Nottingham.

Otto Bathurst (Black Mirror) dirige il nuovo "Robin Hood" da una sceneggiatura di Joby Harold (King Arthur - Il potere della spada ). Il film prodotto da Leonardo DiCaprio arriva nelle sale americane dal 21 novembre 2018.

Fonte: Collider





Robin Hood: primo trailer del film con Taron Egerton e Jamie Foxx

Summit Entertainment ha reso finalmente disponibile il primo trailer del nuovo Robin Hood, un prequel precedentemente conosciuto come Robin Hood: Origins, che riporta il leggendario fuorilegge ai suoi giorni di gloria narrando le origini del suo mito. Il film vede protagonista il Taron Egerton dei film "Kingsman" nei panni del nuovo Robin Hood, con Jamie Foxx che lo affianca come Little John.

Non è trascorso molto tempo da quando il regista Ridley Scott ha riportato Robin Hood sul grande schermo con Russell Crowe e Cate Blanchett, ma sono comunque trascorsi otto anni e una nuova platea di fan di saghe come Hunger Games ha ora un nuovo Robin Hood concepito ad hoc per una nuova generazione.

La storia questa volta segue un crociato indurito dalla guerra e un comandante moro che guidano un'audace rivolta contro la corrotta corona inglese. Questa nuova avventura è ricca di azione, coreografici combattimenti che strizzano l'occhio alla serie tv Arrow e una storia d'amore senza tempo. Questa è una storia di Robin Hood che il pubblico non ha mai visto prima, che racconta la leggenda prima che diventasse un'icona.

Il nuovo Robin Hood include anche Jamie Dornan della trilogia "Cinquanta fumature" nei panni di Will Scarlet, Ben Mendelsohn (Ready Player One, Rogue One) nei panni dello Sceriffo di Nottingham, la Eve Hewson de Il ponte delle spie nei panni di Lady Marian, Tim Minchin come Frate Tuck e Paul Anderson come Sir Guy di Gisborne.

Otto Bathurst dirige questa grintosa nuova versione di Robin Hood, che ha come protagonista Robin di Loxey che torna dalle Crociate per trovare la foresta di Sherwood sopraffatta dalla corruzione e dal male. Si allea quindi con la sua banda di fuorilegge, prendendo in mano la situazione per sistemare le cose e aiutare il suo popolo.

Robin Hood è scritto da Joby Harold (King Arthur - Il Potere della Spada), prodotto da Harold con Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson Killoran, Basil Iwanyk e Tory Tunnell.

Prima del Robin Hood del 2010, ci sono stati il film tv Gwyn - Principessa dei ladri del 2001, con Keira Knightley nel ruolo della figlia di Robin Hood e il popolare Robin Hood: Principe dei Ladri del 1991 con Kevin Costner e Morgan Freeman.

Robin Hood debutterà nei cinema americani il 21 novembre 2018.





Robin Hood: primi poster ufficiali del film con Taron Egerton e Jamie Foxx

Disponibili due primi poster ufficiali del nuovo Robin Hood con Taron Egerton e Jamie Foxx nei panni rispettivamente di Robin Hood e Little John. Lionsgate ha spostato la data di uscita del film un paio di volte e attualmente la data è fissata al 21 novembre 2018..

Il film che ha abbandonato lungo la strada il titolo Robin Hood: Origins è, come suggerisce il titolo cassato, una storia di origine che esplora il processo che ha trasformato Robin di Loxley (Egerton) da soldato indurito dalla guerra a leggendario eroe fuorilegge dopo essere tornato in a casa dalle Crociate. Ben Mendelsohn già villain in Rogue One: A Star Wars Story e Ready Player One aggiunge un altro ruolo da "cattivo" alla sua carriera interpretando il famigerato e corrotto sceriffo di Nottingham. Altri attori chiave del film includono Eve Hewson (The Knick) nei panni di Lady Marian, il comico Tim Minchin nei panni di Frate Tuck e Jamie Dornan, il Christian Gray di Cinquanta Sfumature, nei panni di Will Scarlet.

I nuovi poster ritraggono Egerton e Foxx nei rispettivi ruoli, con il poster di Egerton accompagnato da una tagline che spiega che conosciamo l'eroe, ma non questa nuova storia mentre la tagline del poster di Foxx descrive il personaggio come: "Sopravvissuto, guerriero, mentore".

Come il recente King Arthur - Il potere della spada, il nuovo Robin Hood reimmagina un eroe popolare classico cercando di aggiornarlo per una platea cresciuta a pane, videogiochi e film di supereroi. Tra gli scenegggitori del nuovo Robin Hood c'è Joby Harold che ha lavorato anche alla sceneggiatura di "King Arthur". Dopo la proiezione di un primo filmato al recente CinemaCon di Las Vegas il film è stato paragonato, come tono e ritmo, al classico La tigre e il Dragone. Naturalmente il tentativo è di fare qualcosa di alternativo al Robin Hood - Principe dei ladri con Kevin Costner e al Robin Hood di Ridley Scott con protagonista Russell Crowe.

Alla regia del nuovo Robin Hoood troviamo Otto Bathurst al suo debutto sul grande schermo dopo una lunga gavetta sul piccolo schermo che lo ha visto dirigere film televisivi e serie tv. Tra i crediti di Bathurst ci sono tre episodi della serie tv Peaky Blinders, il tv-movie biografico Margot e il primo episodio della serie tv antologica Black Mirror ("Messaggio al Primo Ministro").





Robin Hood: Origins - foto e video dal set con Jamie Foxx

Articolo pubblicato il 25 febbraio 2017

All'inizio di questa settimana hanno preso il via le riprese di Robin Hood: Origins, con le prime foto dal set che mostravano Taron Egerton nei panni dell'iconico arciere di Sherwood. Nuove immagini dai set di Dubrovnik in Croazia sono approdate online in queste ultime ore e ci mostrano Jamie Foxx nei panni di Little John. Insieme alle foto vi proponiamo anche un breve video che mostra Jamie Foxx e Taron Egerton mentre camminano insieme prima di essere interrotti da un gruppo a cavallo.

Foto e video sono stati pubblicati da The Dubrovnik Times, una pubblicazione della zona dove si sta girando il film. E' stato inoltre riportato che le foto si riferiscono a riprese che hanno avuto luogo all'ingresso orientale della Città Vecchia di Dubrovnik, con questa particolare scena che si svolge sul ponte di pietra che conduce in città dalla "Porta di Ploce". Il breve video mostra Little John che tira via Robin Hood quando entrambi rischiano di essere calpestati da alcuni uomini a cavallo.

Il sito riporta che riprese successive si svolgeranno tutte nel centro della città che ospita i set più complessi mai costruiti a Dubrovnik. Le riprese dovrebbero tenersi Dubrovnik fino al 6 marzo, con oltre 1.000 comparse assemblate per le riprese per ricreare le Crociate.

Otto Bathurst (Peaky Paraocchi), dirige da una sceneggiatura di Joby Harold. Lionsgate ha recentemente fissato la data di uscita del film al 23 marzo 2018.







VIDEO - Foxx and Egerton evade charging horse on set of Robin Hood: Origins in #Dubrovnikhttps://t.co/r7fn6Iiqan #robinhoodorigins #croatia pic.twitter.com/NsqtxHzlPm

— The Dubrovnik Times (@DubrovnikTimes) 24 febbraio 2017



PHOTO/VIDEO - Jamie Foxx and Taron Egerton evade charging horse on set of Robin Hood: Origins in Dubrovnikhttps://t.co/31tIKBa59c pic.twitter.com/GCGxV3xdws

— DubrovnikWinterFest (@DuWinterFest) 24 febbraio 2017

Fonte: Movieweb





Robin Hood: Origins - iniziate le riprese e prime foto dal set con Taron Egerton

Lionsgate ha dato il via alle riprese di Robin Hood: Origins che si sta girando a Dubrovnik in Croazia. Insieme all'annuncio del via alla produzione sono approdate online alcune foto che ritraggono Taron Egerton e Eve Hewson sul set. Le riprese a Dubrovnik dovrebbero durare fino al 6 marzo, con oltre 1.000 comparse reclutate per le riprese che ricreano le Crociate. C'è una foto in particolare che ha catturato l'attenzione dei fan, il Robin Hood di Taron Egerton che bacia la Lady Marian di Eve Hewson.

Queste prime foto sono state pubblicate da The Dubrovnik Times che riferisce che tutti gli "attori principali" sono giunti a Dubrovnik, fatta eccezione per Jamie Dornan, l'attore interpreta Will Scarlett, il marito di Lady Marian.

Il cast comprende anche Jamie Foxx come Little John, Ben Mendelsohn come il malvagio Sceriffo di Nottingham, Paul Anderson in un ruolo non rivelato e la più recente aggiunta al cast, Tim Minchin nei panni dell'iconico personaggio di Frate Tuck. Altri personaggi iconici dalla leggenda di Robin Hood sono sttai annunciati come Alan-a-Dale e David di Doncaster. La trama segue il protagonista, interpretato da Taron Egerton, che torna a casa dopo aver combattuto nelle Crociate e scopre che la sua amata foresta di Sherwood è diventata un covo di corruzione. Questa scoperta lo porterà a formare una banda di fuorilegge allo scopo di aiutare la sua terra d'origine.

Otto Bathurst (la serie tv "Peaky Blinders") dirige da una sceneggiatura di Joby Harold che ha anche scritto King arthur - Il potere della spada di Guy Ritchie. Robin Hood: Origins è prodotto da Leonardo DiCaprio con la sua casa di produzione Appian Way. Lo studio ha recentemente fissato la data di sucita del film al 23 marzo 2018.

Ricordiamo che è in sviluppo un'altra versione di Robin Hood prodotta da Hollywood Gang Productions, si tratta di un Robin Hood futuristico con lo sceneggiatore Tony Lee recentemente reclutato per lavorare alla sceneggiatura originale scritta da Jason Dean Hall (Paranoia) e Michael Ross (The Throwaways – Gli specialisti).







Taron Egerton Spotted as 'Robin Hood' in First Set Photos! https://t.co/cL1dhAzcBd pic.twitter.com/f0Tx6Now13

— carlos diaz (@carlosgdiazd2) 20 febbraio 2017

Encontrem na galeria as primeiras fotos do @TaronEgerton a filmar Robin Hood: Origins - https://t.co/W9B0zZdiiP pic.twitter.com/TYKVj6eC6T — TaronEgertonPortugal (@TaronEgertonPT) 20 febbraio 2017

Good morning and welcome to the start of another working week..oh, and the way the way the first day of Robin Hood filming #robinhoodorigins pic.twitter.com/0LrxtAB6ag — The Dubrovnik Times (@DubrovnikTimes) 20 febbraio 2017



คลิกเข้าไปดูรูปนังอ้อย แต่เจอม้าถักเปีย...ชอบ55 | First ‘Robin Hood: Origins’ Set Photos Reveal Taron Egerton as ... https://t.co/jwfIp8YIF5 pic.twitter.com/1ihgofJDpp

— chandlers by the sea (@Horamiji) 20 febbraio 2017

Fonte: Movieweb