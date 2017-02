Aeffetto Domino: trailer e trama del film di Fabio Massa

Di Pietro Ferraro martedì 21 febbraio 2017

Aeffetto Domino: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Fabio Massa nei cinema italiani dal 16 aprile 2017.

Ismaele Film il 16 marzo 2017 porta nelle sale italiane il film Aeffetto Domino, opera seconda di Fabio Massa, apprezzato regista di corti più volte selezionati nello "Short Corner" del festival di Cannes, qui nelle vesti anche di protagonista e sceneggiatore della pellicola.

Il film è interpretato anche da Cristina Donadio nei panni inediti dell’amorevole madre del protagonista, l'attrice è nota per il ruolo della spietata boss Scianel nella seconda stagione di "Gomorra – La serie". Il cast è completato da Pietro De Silva (La vita è bella, L’ora di religione, Anche libero va bene), Salvatore Cantalupo (lanciato da Gomorra di Matteo Garrone), Mohamed Zouaoui (vincitore del Globo d'oro come rivelazione nel 2011 per I fiori di Kirkuk), Ivan Bacchi (uno dei volti del cinema di Ferzan Ozpetek) e Martina Liberti (Mozzarella Stories, Un Posto al sole).

Aeffetto Domino è una intensa parabola esistenziale girata tra Italia ed Africa, prodotta da Goccia Film e Pragma. Nel film Massa presta il volto a Lorenzo, un trentenne che lavora in un’associazione che si occupa di insegnare ai bambini disagiati. Tra questi c’è il piccolo Kalid, che presto gli trasmette l’amore per il “continente nero”. Quando si presenta l’occasione di andare a lavorare proprio in Africa, Lorenzo non se la lascia sfuggire. Nel momento più bello della sua nuova esperienza, deve fare ritorno in Italia per ricevere una brutta notizia: un melanoma in fase avanzata innesca un effetto domino sulla sua vita: il rapporto con la famiglia, l’amore, l’amicizia, le scelte.