Oscar 2017, i pronostici di Blogo: chi vince?

Di Federico Boni sabato 25 febbraio 2017

Oscar 2017 tra speranze di vittoria e scommesse. Ecco i favoriti di Blogo.it.

Oscar 2017, i pronostici dei lettori di Blogo - ecco i vostri vincitori 12 premi Oscar per La La Land. Questo dicono i pronostici dei lettori di Cineblog, con Fuocoammare in trionfo tra i documentari. Potrebbero essere gli Oscar più noiosi di sempre, quelli che andranno in scena domenica notte e che noi di Cineblog seguiremo come al solito in diretta. Oppure, opzione da non trascurare, gli Oscar del riscatto hollywoodiano contro Donald Trump, in un'America che continua ad alimentare odio razzista innalzando muri alle frontiere. Comunque vada a finire saranno Oscar da record, perché La La Land ha eguagliato il primato di nomination (14) e perché mai si erano visti tanti attori e attrici di colore in corsa per una statuetta. Una risposta chiara, dopo le infinite polemiche dello scorso anno al grido #OscarSoWhite.

Anche noi italiani guarderemo con interesse a quelle famigerate buste, perché saranno 3 i connazionali a correre per un Oscar. Francesco Rosi, nominato per Fuocoammare come miglior documentario, e Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini, in corsa grazie al trucco di Suicide Squad. Nelle ultime settimane vi abbiamo chiesto un'opinione, in merito alle tante categorie, volendo proprio da voi i possibili trionfatori. Ebbene quest'oggi, a 24 ore dalla notte delle notti, dopo aver visto i vostri vincitori e i favoriti dei bookmakers, siamo noi di Blogo a snocciolare previsioni e preferiti, da distinguere attentamente tra scommesse e speranze.

Come andrà a finire lo scopriremo domani notte, con il lunedì mattina utile per tirare le somme di quanto avvenuto. Nell'attesa, a voi i nostri vincitori.