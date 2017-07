Savva: trailer italiano, poster e foto del film d'animazione di Max Fadeev

Di Pietro Ferraro venerdì 7 luglio 2017

Savva: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Max Fadeev nei cinema italiani dal 20 luglio 2017.

Il prossimo 20 luglio Whale Pictures porta nelle sale cinematografiche italiane Savva, il film di animazione diretto dal famoso musicista e artista russo Max Fadeev, una colorata favola basata su una storia originale, che insegna a credere nei propri sogni con tutto il cuore.

“Savva” è la storia di un ragazzo di 10 anni che vive in un piccolo villaggio in una foresta. Una volta protetto dai regali lupi bianchi, il villaggio ora è facile preda di una banda di spietate iene. Savva riesce a fuggire nel bosco, dove viene salvato da Angee, un maestoso lupo bianco, l’unico sopravvissuto alla scomparsa di massa della sua specie. Savva e Angee iniziano così un lungo e pericoloso viaggio in cerca di un guerriero in grado di liberare il suo villaggio.

Per il doppiaggio italiano sono stati reclutati Rossella Brescia che presta la voce alla mamma di Savva e Giancarlo Magalli (Fafl).

NOTE DI REGIA

L’idea di fare un lungometraggio di animazione è stata ispirata da mio figlio Savva, che ha terminato il liceo ma all’epoca aveva solo sei anni. Una sera mi ha chiesto di raccontargli una storia prima di andare a dormire. Non c’era un libro che gli piacesse così ho iniziato a raccontagli una storia inventata sul sole. Tutto ad un tratto il mio bambino di sei anni mi interrompe con una domanda: “Papà, il sole smetterà di splendere, un giorno?” Io “Certo…tutto si ferma e smette di esistere perché nulla è eterno”. Egli chiede subito: “Che dire di Dio?”. “Dio è eterno” dico. Mio figlio continua: “E per quanto riguarda il cuore?”. “No, - ho detto, - il cuore batte, ma un giorno si ferma, e questo è tutto…” E poi precisa: "Dio non ha un cuore?". Il ragazzo mi ha letteralmente sbalordito con questa domanda. Non sapendo, cosa rispondere, ho riso. Ma questa domanda in realtà mi ha fatto pensare. Da quel momento in poi ho voluto scrivere una storia che avrebbe interessato Savva e gli altri bambini dalla quale avrebbero potuto imparare. Mesi più tardi è finita per essere la storia di un ragazzo che sta cercando di salvare la sua mamma, il suo villaggio e la sua gente dalle forze del male che sono molto più grandi di quanto possa immaginare. Come tutti i bambini fanno, sperava che la magia potesse contribuire a raggiungere in fretta l’obiettivo. In realtà, si è scoperto che avrebbe potuto sistemare tutto lui stesso, in virtù del suo amore, la fede e la dedizione, che vivono sempre nei nostri cuori… Non c'è mai stato un dubbio su come chiamare la storia. Savva è il nome di mio figlio, così è diventato "Savva". La domanda di mio figlio sul cuore, non uscì mai dai miei pensieri. Questo è il motivo per cui Savva e sua madre credono fermamente che una persona può fare qualsiasi cosa se lo desidera con tutto il cuore. Ho sempre amato l’animazione e nel 2007 avevo già costruito un mini studio con cui ho prodotto alcuni video musicali animati originali. Così quando la storia era pronto ho subito voluto trasformala in un cartone animato. Con l’aiuto di Alexader Chistyakov, che mi ha aiutato a trasformare la storia in un film, il progetto ha ricevuto risonanza internazionale. [Max Fadeev]





L'estate 2017 Whale Pictures porterà nei cinema italiani Savva, il film di animazione dai creatori di Il re leone II - Il regno di Simba, diretto da Max Fadeev e realizzato da Glukoza Animation in associazione con Art Pictures Studio.

Prodotto con il supporto dei fondi cinematografici della Russia, nella versione internazionale il film ha un cast di voci stellare che include Milla Jovovich e Joe Pesci alla loro prima esperienza come doppiatori, Sharon Stone, Whoopi Goldberg, Will Chase e Jim Cummings.

Questo film segna il debutto alla regia del compositore russo Maksim Fadeev che ha contribuito alle colonne sonore della commedia Spy, dell'action-thriller Jack Ryan - L'iniziazione e del live-action Jem e le Holograms.

A seguire trovate la trama ufficiale del film e un video musicale con un brano della colonna sonora.





"Savva" è la storia di un ragazzo di 10 anni che vive in un piccolo villaggio in una foresta. Una volta protetto dai regali lupi bianchi, il villaggio ora è facile preda di una banda di spietate iene. Savva riesce a fuggire nel bosco, dove viene salvato da Angee, un maestoso lupo bianco, l'unico sopravvissuto alla scomparsa di massa della sua specie. Angee confida a Savva che un potente mago racconta che vi è un guerriero in grado di liberare il suo villaggio. Sfortunatamente, però, il mago vive su una montagna completamente circondata dalle forze di Mom Jozee, la malvagia Regina Scimmia a tre teste. Di fronte ad insormontabili prove, Savva e Angee iniziano il lungo e pericoloso viaggio verso la montagna. Durante il lungo viaggio si aggiungono altri compagni: Puffy, una strana e pelosa creatura rosa; Fafl, un presuntuoso e antiquato francese che è di fatto un barone mancato vittima di un incantesimo e costretto a portare con sè sulla spalla il Re delle Zanzare; la principessa della palude Nanty e altri. Tutti hanno una ragione personale per incontrare il Mago. Alleandosi contro il nemico comune, il piccolo gruppo combatte contro l'esercito di Mom Jozee per raggiungere l'obiettivo. È una fiaba colorata che parla dell'importanza di prendersi cura dei propri cari, incontrare veri amici, crescere forti e credere nei propri sogni con tutto il cuore.