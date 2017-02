Matrix 4, Keanu Reeves apre all'ipotesi sequel

Di Federico Boni martedì 21 febbraio 2017

Matrix 4 potrebbe diventare realtà.

14 anni dopo The Matrix Revolutions, 3° ed ultimo capitolo della ricchissima trilogia, Neo potrebbe tornare in sala. Keanu Reeves, a breve di nuovo al cinema con John Wick 2, si è infatti detto pronto all'opzione Matrix 4 via Yahoo Movies Uk. Ma solo a determinate condizioni.

'Le sorelle Wachowski devono essere coinvolte. Devono scriverlo e dirigerlo. E poi bisogna vedere che tipo di storia sarebbe: sembra strano, ma perché non girarlo?'.

Domanda da un milione di dollari, moltiplicati per chissà quanto. I tre titoli di Matrix, infatti, incassarono la bellezza di 1 miliardo e 633 milioni di dollari, arricchendo non solo le Wachowski, un tempo fratelli ed ora sorelle, ma anche lo stesso Reeves, che grazie ad una clausola contrattuale legata al 15% delle entrate mondiali sui due sequel si intascò complessivamente ben 200 milioni. Un'enormità.

In sala nel 1999, il primo capitolo divenne da subito di culto, vincendo ben 4 premi Oscar. Tutt'altra storia per Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, girati back-to-back e nel 2003 usciti a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Critica tiepida, in questo caso, e incassi al top per il 2° capitolo, con inevitabile calo dinanzi al 3°. Apparentemente conclusivo. Perché Neo, anche se morto, potrebbe ora tornare.