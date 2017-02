Fast & Furious 8 sarà il più lungo di tutti: 2 ore e 40 minuti

Di Federico Boni martedì 21 febbraio 2017

Durata mai vista prima per l'ottavo capitolo di Fast & Furious.

Fast and Furious 8: nuovo spot tv esteso 'Super Bowl 2017' L''ottavo capitolo della serie action "Fast & Furious" arriva al cinema il 13 aprile 2017. 2 ore e 40 minuti. Parola di IMDB, Bibbia cinematografica. Fast & Furious 8, attesissimo nuovo capitolo dell'infinita saga Universal, avrà una durata record. 160 minuti di pura action diretti da F. Gary Gray, pronti a sbarcare nelle sale d'Italia a partire dal prossimo 13 aprile.

Uscito sedici anni fa, il primo capitolo durava appena 106 minuti, per poi passare ai 107 di 2 Fast 2 Furious, ai 104 di Tokyo Drift, ai 107 di Solo parti originali, ai 130 di Furious 5 e Furious 6, fino ai 137 di Furious 7. A quest'ultimo titolo, diretto da James Wan, apparteneva il 'record' di durata, da Furious 8 letteralmente sbriciolato. Scelta inusuale e coraggiosa, visto e considerato che una lunghezza simile andrà ad incidere sul numero di proiezioni quotidiane.

Protagonisti Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Scott Eastwood with Kurt Russell e Charlize Theron, con Chris Morgan allo script e lo stesso Diesel di nuovo in produzione. Furious 7, uscito nel 2015, è diventato il 6° maggiore incasso mondiale di tutti i tempi con 1,516,045,911 dollari incassati.

Ora che Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati—ed il resto del gruppo è stato esonerato—il team giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d’ora quando una donna misteriosa irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale lui tenta invano di sfuggire e a fargli tradire coloro che gli sono più cari.