Hellboy 3, il triste annuncio di Guillermo Del Toro: 'non si farà al 100%'

Game Over. Ora la partita è ufficialmente chiusa. Dopo anni di rumor e un sondaggio social che un mese fa 'costrinse' Guillermo Del Toro a provare l'ultimo tentativo, il sogno di Hellboy 3 è definitivamente naufragato. Ad annunciarlo, sempre su Twitter, lo stesso regista messicano.

Hellboy 3, Guillermo del Toro lancia il sondaggio social Guillermo del Toro rilancia il tormentone Hellboy 3.

Oltre 130.000 utenti, il mese scorso, parteciparono al sondaggio social del regista, da questa marea umana di votanti quasi 'obbligato' a parlarne con il protagonista Ron Perlman e Mike Mignola. Ma a quasi 10 anni da The Golden Army, capitolo due di una sfortunata trilogia, Hellboy è morto. Nel 2004 l'uscita in sala del primo capitolo, in grado di incassare 100 milioni, seguito dai 160 del secondo. Sempre troppi pochi soldi per giustificare un prosieguo, anche se i fan, lo stesso Guillermo e persino Perlman avevano negli anni cullato l'ipotesi di un via alla produzione. Che mai si farà.

Hellboy 3 Sorry to report: Spoke w all parties. Must report that 100% the sequel will not happen. And that is to be the final thing about it