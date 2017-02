Film 2018-2019, Charlize Theron per Need to Know - Alfie Allen in Predator

Di Federico Boni mercoledì 22 febbraio 2017

- Need to Know: sarà Charlize Theron a produrre e ad interpretare l'adattamento cinematografico di Need to Know, romanzo di prossima uscita firmato Karen Cleveland. Un thriller che vedrà la diva premio Oscar negli abiti di una moglie e madre che lavora come analista CIA. Una mattina, mentre prova a smascherare una cellula dormiente russa negli Usa, fa una scoperta scioccante che minaccia non solo il suo lavoro ma anche la sua stessa famiglia. La Theron produrrà la pellicola insieme alla Denver & Delilah Films di Beth Kono e AJ Dix.

- Predator: Alfie Allen, volto di Game of Thrones, si è aggiunto al cast del nuovo Predator diretto da Shane Black. L'attore sarà un ex marine che proverà ad aiutare i protagonisti nel fermare la creatura del titolo. Riprese già partite, in Canada, con set composto da Boyd Holbrook (Narcos, Logan), Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key, Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay e Sterling K. Brown (The People vs OJ Simpson)

- Non so chi sei, ma io sono qui: Jennifer Garner prenderà parte all'adattamento cinematografico di Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, best-seller di Becky Albertalli edito in Italia da Mondadori con il titolo Non so chi sei, ma io sono qui. Greg Berlanti, produttore esecutivo di Arrow, The Flash, Supergirl, Riverdale e Legends of Tomorrow, dirigerà il tutto. Al fianco della Garner spazio a Nick Robinson, Alexandra Shipp, Jorge Lendeborg Jr., Katherine Langford e Logan Miller. Il film è scritto da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (This Is Us). Garner interpreterà la madre del giovane protagonista. Simon ha diciassette anni e un amore segreto per Blu, un ragazzo conosciuto on line con cui intrattiene un'intensa, tenera corrispondenza. Il loro rapporto è al sicuro finché un'email non finisce nelle mani sbagliate: quelle di Martin, il bullo della scuola, che ora minaccia di rivelare a tutti lo scoop dell'anno... a meno che Simon non l'aiuti a conquistare Abby, la ragazza di cui è innamorato ma che non lo degna di uno sguardo. Per proteggere il suo amore, Simon dovrà affrontare per la prima volta la paura di uscire dal guscio che ha costruito intorno a sé, trovando il coraggio di rinunciare alle proprie sicurezze per fare spazio alla bellezza e alla libertà di essere se stessi. Email dopo email, il sentimento per Blu cresce, e così la voglia di conoscersi e di far conoscere agli altri chi è davvero.