Stasera in tv: "Monuments Men" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 febbraio 2017

Rete 4 stasera propone "Monuments Men", film drammatico / storico del 2014 scritto, diretto e prodotto da George Clooney e interpretato da George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin e Cate Blanchett.





Cast e personaggi

George Clooney: Frank Stokes

Matt Damon: James Granger

Cate Blanchett: Clair Simòne

Bill Murray: Rich Campbell

John Goodman: Walter Garfield

Jean Dujardin: Jean-Claude Clermont

Hugh Bonneville: Donald Jeffries

Bob Balaban: Preston Savitz

Diarmaid Murtagh: Capitano Harpen

Dimitri Leonidas: Sam Epstein

Sam Hazeldine: Colonnello Langton

Nick Clooney: Frank Stokes anziano

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Frank Stokes / Frank Stokes anziano

Massimiliano Manfredi: James Granger

Cinzia Villari: Clair Simòne

Mario Cordova: Rich Campbell

Massimo Dapporto: Walter Garfield

Marco Rasori: Jean-Claude Clermont

Luca Biagini: Donald Jeffries

Mino Caprio: Preston Savitz

Davide Perino: Sam Epstein

Enrico Di Troia: Colonnello Langton





La trama

Ispirato alla storia vera della più grande caccia al tesoro di tutti i tempi, Monuments Men racconta la vicenda di un gruppo di sette soldati, non più giovani e non più tanto in forma, composto da direttori di museo, curatori, artisti, architetti e storici dell’arte che, durante la seconda guerra mondiale, raggiunsero le linee del fronte per recuperare i capolavori artistici trafugati dai nazisti e restituirli ai legittimi proprietari. Considerando che le opere d’arte erano in territorio nemico, come potevano questi uomini sperare di riuscire nell’impresa? E tuttavia, quando si trovarono coinvolti in una gara contro il tempo per evitare la distruzione di un patrimonio artistico millenario, tutti i Monuments Men misero in gioco la vita per proteggere e difendere i grandi tesori dell’umanità.

Monuments Men: Recensione in Anteprima del film di George Clooney Ecco la storia di come un gruppo di appassionati d'Arte, per conto degli Stati Uniti d'America, riuscì a recuperare buona parte del patrimonio artistico sottratto dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Monuments Men segna il ritorno alla regia di George Clooney. Leggete la nostra recensione in anteprima





Curiosità



La pellicola è una libera trasposizione cinematografica dell'omonimo libro scritto da Robert M. Edsel nel 2009. Buona parte dei personaggi sono ispirati agli effettivi protagonisti storici del programma "Monuments, Fine Arts, and Archives" e delle vicende svoltesi durante la Seconda Guerra Mondiale seppur con diversi cambiamenti tra cui i nomi dei protagonisti.



Da un articolo di giornale del 13 dicembre 2013: La polizia ha fatto irruzione nella casa di Cornelius Gurlitt, figlio di un mercante d'arte nazista che ha accumulato centinaia di opere che si ritiene siano state saccheggiate dal Terzo Reich. Gurlitt è stato al centro dell'attenzione dei media dopo che un tesoro di oltre 1.400 opere precedentemente sconosciute sono state scoperte nel suo appartamento a München. Una task force nominata per la ricerca delle origini delle opere d'arte ha riferito che circa 590 dipinti rientrano nella categoria di arte saccheggiata o estorta dai nazisti da collezionisti ebrei. Queste includono opere di Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Paul Cézanne e altri.



I "Monuments Men" erano un gruppo di circa 345 uomini e donne provenienti da tredici nazioni, molti dei quali prestavano servizion volontario nella neonata sezione MFAA creata durante la seconda guerra mondiale. Molti avevano esperienza come direttori di musei, curatori, storici dell'arte, artisti, architetti e professori. L'obiettivo del loro lavoro era semplice: proteggere tesori culturali nella misura in cui la guerra lo avrebbe permesso.



Daniel Craig era nel cast, ma ha abbandonato a causa di altri impegni. Matt Damon lo ha sostituito.



Alcuni spettatori hanno erroneamente dato per scontato che sarebbe improbabile, se non impossibile, per il soldato tedesco che tiene Savitz sotto tiro avere familiarità con John Wayne. Mentre è vero che i tedeschi avevano un accesso molto limitato ai film americani durante la guerra, Wayne aveva lavorato in moltissimi film di Hollywood molto tempo prima che queta regola fosse imposta. Inoltre anche se il soldato tedesco non avesse mai visto un film di John Wayne, gli storici sanno da molti resoconti storici contemporanei (tra cui l'autobiografia di Anna Frank, il "Diario di Anna Frank") che i tedeschi erano un pubblico enorme per riviste di cinema e pubblicazioni di gossip di Hollywood, quindi il ragazzo pur non avendo visto neanche un film di John Wayne, poteva conoscere l'attore grazie ad alcune di queste pubblicazioni.



James Payton in precedenza ha interpretato Adolf Hitler in Captain America - Il Primo Vendicatore (2011).



Alcune truppe britanniche viste in Monuments Men indossano l'elmetto"Tartaruga" più strettamente associato con l'esercito britannico degli anni '60. Questo sembrerebbe essere un errore, soprattutto perché cinegiornali di guerra e film sulla seconda guerra mondiale mostrano soldati britannici indossare il più familiare elmetto "Brodie". Tuttavia l'elmetto"Tartaruga"venne utilizzato per la prima volta nel 1944, e poiché il film si svolge nel 1945, George Clooney ne ha fatto un corretto utilizzo nel film.



La scultura trova nel cortile del castello è "I borghesi di Calais" di Auguste Rodin. Questo pezzo è attualmente in mostra al Metropolitan Museum of Art di New York (The Met). Il personaggio di Matt Damon che vede per la prima volta il pezzo è un ex direttore del "Met".



Il film si svolge nel 1943, 1944, 1945 e 1977.



Alexandre Desplat (compositore delle musiche del film) appare nel film in un cameo: è l'uomo francese che presta il suo aereo al personaggio di Matt Damon.



L'attore che interpreta un anziano Frank Stokes che si reca a visitare la "Madonna di Bruges" alla fine del film, è Nick Clooney, il padre di George Clooney.



Come rappresentato fedelmente nel film, Il Castello di Neuschwanstein è servito come deposito durante la seconda guerra mondiale per molte opere d'arte saccheggiate da nazioni europee occupate dai nazisti.



Il film costato 70 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 155.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alexandre Desplat, compositore francese candidato all'Oscar per 8 volte con una statuetta vinta nel 2015 per la colonna sonora di Grand Budapest Hotel di Wes Anderson.



TRACK LISTINGS

1. The Roosevelt Mission

2. Opening Titles

3. Ghent Altarpiece

4. hampagne

5. Basic Training

6. Normandy

7. Deauville

8. Stokes

9. I See You, Stahl

10. John Wayne

11. Sniper

12. Into Bruges

13. The Letter

14. The Nero Decree

15. Stahl's Chalet

16. Jean-Claude Dies

17. Siegen Mine

18. Claire - Granger

19. Gold!

20. Heilbronn Mine

21. Castle Art Hoat

22. Altaussee

23. Finale

24. End Credits

25. Have Yourself A Merry Little Christmas - Nora Sagal

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.