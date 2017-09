Jeepers Creepers 3: nuovo trailer del sequel horror di Victor Salva

Di Pietro Ferraro domenica 17 settembre 2017

Jeepers Creepers 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Victor Salva.

Screen Media Films ha reso disponibile un nuovo trailer di Jeepers Creepers 3. Questo trailer è di un minuto pieno più lungo del primo trailer che vi abbiamo proposto due settimane fa e ci permette di dare un ulteriore sguardo al Creeper (Jonathan Breck) e alla squadra assemblata per porre fine al regno del terrore del Creeper una volta per tutte.

Il controverso Victor Salva torna alla regia dopo aver diretto i primi due film del franchise e in precedenza Clownhouse (1989), Bad Company (The Nature of the Beast, 1994) e Powder - Un incontro straordinario con un altro essere (1995). Prima di dare il via al franchise Jeepers Creepers con il primo film nel 2001, Salva ha diretto il thriller Rites of Passage (1999) mentre il suo lavoro più recente è l'horror Dark House del 2014 che vedeva nel cast il tobin Bell della saga Saw.

E' stato confermato lo scorso maggio che Victor Salva ha già scritto Jeepers Creepers 4, ma viste le polemiche che hanno circondato e ostacolato sia le riprese che la distribuzione di questo terzo film, polemiche legate alla condanna di Salva per abuso sessuale su minore, non vi è alcuna certezza che un quarto film possa vedere mai la luce.

Il cast di questo sequel oltre a riportare Jonathan Breck come il Creeper include anche Gabrielle Haugh, Stan Shaw, Meg Foster, Chester Rushing e Gina Philips.





Jeepers Creepers 3: trailer e poster del sequel horror di Victor Salva

Il Creeper è stato lontano per oltre un decennio, ma ora è tornato per una nuova baldoria di sangue. Nonostante le controversie che stanno imperversando sul film e la sua uscita, Jeepers Creepers 3 è terminato e sarà proiettato nei cinema americani per un unico giorno il prossimo 26 settembre. La notizia della proiezione di Jeepers Creepers 3 è stata accompagnata dal rilascio di un primo teaser trailer e di una locandina del film che riporta Jonathan Breck nei panni dell'iconico Creeper.

Questo primo teaser di Jeepers Creepers 3 è piuttosto breve e ha il formato di un spot televisivo, ma per un full trailer non dovremmo attendere molto a lungo. Segnaliamo la repentina cancellazione della premiere prevista a Los Angeles per il 13 settembre a causa delle proteste contro il regista Victor Salva e il suo passato che l'ha visto condannato a 3 anni e 18 mesi per abusi sessuali su minore.

Jeepers Creepers 3 si svolge durante l'ultimo giorno dei venticinque giorni di frenesia di sangue e carne umana del Creeper. Lo scettico sergente Tubbs riunisce una squadra che punta a distruggere il Creeper una volta per tutte, con il demone alato che tenterà di fermare i suoi nemici sempre più vicini ad apprendere il segreto delle sue origini oscure. Qusto terzo film ha luogo tra gli eventi del primo film e Jeepers Creepers 2, con un potenziale quarto film che si svolgerà ai giorni nostri.





Jeepers Creepers 3: prime immagini e nuovi dettagli sulla trama

È trascorso un periodo molto lungo da quando Jeepers Creepers 2 è uscito e per anni si è parlato di un terzo film tra rinvii e false partenze. Ora Jeepers Creepers 3 ha concluso le riprese e quindi sta per uscire, anche se sino ad ora i dettagli ufficiali sulla trama hanno scarseggiato. Ora sembra che abbiamo nuovi dettagli sul prossimo capitolo di questo franchise horror che negli anni si è guadagnato un suo seguito di culto. Scopriamo così che Jeepers Creepers 3: Cathedral sarà un sequel diretto dell'originale.

Jeepers Creepers 3: nuovi dettagli sulla trama Nuovi dettagli sulla trama di Jeepers Creepers 3 confermano il ritorno della "Trish" di Gina Phillips.

A quanto riporta il sito Bloody Disgusting, alcune fonti anonime hanno confermato che questo nuovo film coprirà il divario tra i primi due Jeepers Creepers anche se in precedenza sembrava che Jeepers Creepers 3 avrebbe avuto luogo anni dopo gli eventi dei primi due film.

La precedente sinossi che era stata rivelata per Jeepers Creepers 3 suggeriva che il personaggio Trish di Gina Phillips sarebbe tornata 20 anni dopo come una donna ricca e potente. Lei insieme ad una squadra di altri personaggi era pronta a dare la caccia al Creeper per distruggerlo una volta per tutte così da impedire alla creatura di uccidere suo figlio. Ora BD riporta che la trama di Jeepers Creepers 3 seguirà un gruppo di cacciatori (guidato da Meg Foster), pienamente consapevoli della mitologia del Creeper, mentre cercano di fermare la creatura prima che finisca il suo banchetto rituale. Sempre secondo la fonte la Philips sarà presente come voce narrante e apparirà verso la fine del film, il che farebbe pansare che la precedente sinossi potrebbe essere applicata da un eventuale Jeepers Creepers 4 che in origine doveva essere girato back-to-back con il terzo film,

Ritardi e slittamenti di Jeepers Creepers 3 sono in gran parte dovuti al regista Victor Salva che si è trovato a dover fare i conti con una vecchia condanna per atti sessuali con un minore mentre lavorava sul suo film Clownhouse.









Jeepers Creepers 3: Adrienne Barbeau non sarà nel film

Fin dall'inizio Jeepers Creepers 3 è stato segnato da una controversia ed è probabile che questa controversia abbia fatto perdere al sequel un membro chiave del cast, l'attrice Adrienne Barbeau. Anche se è stata inclusa nel cast ufficiale di questo nuovo sequel, l'attrice ha annunciato che non parteciperà al film confermandolo sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Contrariamente a quanto è stato riferito, io non mi unirò al cast di Jeepers Creepers 3. E' un grande copione e se vi sono piaciuti i primi due, vi innamorerete di questo.

Adrienne Barbeau era destinata ad interpretare un personaggio di nome Gaylen Brandon. Come si può vedere per sua stessa ammissione, l'attrice ha letto la sceneggiatura, quindi ad un certo punto era interessata a far parte di questo sequel. Il sito Bloody Disgusting sostiene che Barbeau è ancora elencata nella lista casting il che indica che l'attrice era a bordo. Bloody Disgusting suggerisce che sia stata la controversia che circonda il film a causare l'uscita di scena dell'attrice.

La controversia in questione riguarda una condanna del regista regista Victor Salva per un reato sessuale su minore che ha scatenato polemiche, diverse petizioni online e proteste contro il sequel. Nonostante ripetuti rinvii alla fine Jeepers Creepers 3 ha iniziato le riprese. Attualmente c'è una petizione in essere su Change.org che sta prendendo piede e che invita a boicottare il film.





Jeepers Creepers 3: rivelato il cast completo, c'è anche Adrienne Barbeau

Una manciata di giorni fa è iniziata ufficialmente la produzione del sequel horror Jeepers Creepers 3 in precedenza conosciuto come "Cathedral", titolo che deve ancora essere confermato. C'erano state voci che Gina Phillips, che ha recitato nel primo Jeepers Creepers come Trish Jenner sarebbe tornata e che Ray Wise avrebbe ripreso il suo ruolo di Jack Taggert Sr.. Ora abbiamo il cast completo che conferma il ritorno Gina Phillips e rivela che a bordo c'è anche Adrienne Barbeau, un volto familiare per i patiti di cienma di genere, tra i film interpretati dall'attrice ricordiamo The Fog, 1997: Fuga da New york, Creepshow e Due occhi diabolici.

Il sito Cinema Runner ha pubblicato la lista degli attori che rivela che Adrienne Barbeau interpreta un un personaggio di nome Gaylen Brandon, senza aggiungere dettagli sul ruolo. Gina Phillips è quindi a bordo idem per Jonathan Breck di nuovo nei panni del Creeper. Ma questo cast non include Ray Wise, quindi l'attore non tornerà a meno di un suo cameo a sorpresa. Il cast principale comprende anche Stan Shaw nel ruolo dello Sceriffo Tashtego e Brandon Stacy nei panni di un vice-sceriffo di nome Miller che guida un gruppo di persone a caccia del Creeper, tra cui la Trish di Gina Phillips.

Il cast di supporto include Chester Rushing, Ryan Moore, Patrick Thomas Cragin, Brandon Smith, Gabrielle Haugh e Justin Hall. Il cast è completato da Michael Papajohn, Megan Elizabeth Wright, Jason Bayle, Cade Burk, Joyce Giraud, Jordan Salloum, Don Yesso, David Davis, Brandon Stacy, Casey Hendershot, Thomas Francis Murphy e Carrie Lazar.

Jeepers Creepers 3: iniziate le riprese del sequel di Victor Salva

L'originale Jeepers Creepers è uscito nel lontano 2001 e ha contribuito a rilanciare l'elemento "creatura" all'interno del genere horror. Jeepers Creepers 2 è seguito un paio di anni più tardi, ma nonostante il successo di entrambi i film, un terzo capitolo sembrava con il trascorrere degli anni sempre meno fattibile, ma da qualche mese a questa parte le cose sono cambiate, un nuovo sequel è uscito da un'interminabile fase di sviluppo e ora Jeepers Creepers 3: Cathedral ha iniziato ufficialmente le riprese.

Il sito Bloody Disgusting riporta che Jeepers Creepers 3 ha ufficialmente avviato la produzione a Baton Rouge in Louisiana. Il regista Victor Salva, che ha diretto i primi due film, torna al timone per la terza volta. Jonathan Breck dovrebbe tornare a riprendere il ruolo del Creeper e recentemente è stato riportato che anche Gina Philips è a bordo per tornare nel ruolo di Trish, che è stato uno dei personaggi principali del primo Jeepers Creepers accanto a Justin Long (che nell'originale morì per mano del Creeper).





Trish Jenner è ora madre di un figlio adolescente di nome Darry, dal nome del fratello che ha perso 23 anni fa. Trish ha un incubo ricorrente in cui suo figlio subisce la stessa sorte di suo fratello, ucciso dal Creeper. Determinata ad evitare che ciò accada, Trish, che ora è una donna ricca e potente, intraprende una missione finale con Jack Taggart Sr. e Jr. per porre fine una volta per tutte al regno di terrore del Creeper. Il Creeper combatte di nuovo nella gloria cruenta con i suoi nemici, più vicini che mai ad apprendere il segreto delle sue origini oscure.

I primi due Jeepers Creepers hanno incassato nel mondo un totale di 122.000.000$ con il primo film costato solo solo 10 milioni e il sequel lievitato a 17 milioni.