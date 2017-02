Jeepers Creepers 3: rivelato il cast completo, c'è anche Adrienne Barbeau

Di Pietro Ferraro sabato 25 febbraio 2017

Il regista Victor Salva ha ufficialmente dato il via alle riprese di "Jeepers Creepers 3".

Una manciata di giorni fa è iniziata ufficialmente la produzione del sequel horror Jeepers Creepers 3 in precedenza conosciuto come "Cathedral", titolo che deve ancora essere confermato. C'erano state voci che Gina Phillips, che ha recitato nel primo Jeepers Creepers come Trish Jenner sarebbe tornata e che Ray Wise avrebbe ripreso il suo ruolo di Jack Taggert Sr.. Ora abbiamo il cast completo che conferma il ritorno Gina Phillips e rivela che a bordo c'è anche Adrienne Barbeau, un volto familiare per i patiti di cienma di genere, tra i film interpretati dall'attrice ricordiamo The Fog, 1997: Fuga da New york, Creepshow e Due occhi diabolici.

Il sito Cinema Runner ha pubblicato la lista degli attori che rivela che Adrienne Barbeau interpreta un un personaggio di nome Gaylen Brandon, senza aggiungere dettagli sul ruolo. Gina Phillips è quindi a bordo idem per Jonathan Breck di nuovo nei panni del Creeper. Ma questo cast non include Ray Wise, quindi l'attore non tornerà a meno di un suo cameo a sorpresa. Il cast principale comprende anche Stan Shaw nel ruolo dello Sceriffo Tashtego e Brandon Stacy nei panni di un vice-sceriffo di nome Miller che guida un gruppo di persone a caccia del Creeper, tra cui la Trish di Gina Phillips.

Il cast di supporto include Chester Rushing, Ryan Moore, Patrick Thomas Cragin, Brandon Smith, Gabrielle Haugh e Justin Hall. Il cast è completato da Michael Papajohn, Megan Elizabeth Wright, Jason Bayle, Cade Burk, Joyce Giraud, Jordan Salloum, Don Yesso, David Davis, Brandon Stacy, Casey Hendershot, Thomas Francis Murphy e Carrie Lazar.

Fonte: Movieweb





Jeepers Creepers 3: iniziate le riprese del sequel di Victor Salva

L'originale Jeepers Creepers è uscito nel lontano 2001 e ha contribuito a rilanciare l'elemento "creatura" all'interno del genere horror. Jeepers Creepers 2 è seguito un paio di anni più tardi, ma nonostante il successo di entrambi i film, un terzo capitolo sembrava con il trascorrere degli anni sempre meno fattibile, ma da qualche mese a questa parte le cose sono cambiate, un nuovo sequel è uscito da un'interminabile fase di sviluppo e ora Jeepers Creepers 3: Cathedral ha iniziato ufficialmente le riprese.

Jeepers Creepers 3: nuovi dettagli sulla trama Nuovi dettagli sulla trama di Jeepers Creepers 3 confermano il ritorno della "Trish" di Gina Phillips.

Il sito Bloody Disgusting riporta che Jeepers Creepers 3 ha ufficialmente avviato la produzione a Baton Rouge in Louisiana. Il regista Victor Salva, che ha diretto i primi due film, torna al timone per la terza volta. Jonathan Breck dovrebbe tornare a riprendere il ruolo del Creeper e recentemente è stato riportato che anche Gina Philips è a bordo per tornare nel ruolo di Trish, che è stato uno dei personaggi principali del primo Jeepers Creepers accanto a Justin Long (che nell'originale morì per mano del Creeper).





Trish Jenner è ora madre di un figlio adolescente di nome Darry, dal nome del fratello che ha perso 23 anni fa. Trish ha un incubo ricorrente in cui suo figlio subisce la stessa sorte di suo fratello, ucciso dal Creeper. Determinata ad evitare che ciò accada, Trish, che ora è una donna ricca e potente, intraprende una missione finale con Jack Taggart Sr. e Jr. per porre fine una volta per tutte al regno di terrore del Creeper. Il Creeper combatte di nuovo nella gloria cruenta con i suoi nemici, più vicini che mai ad apprendere il segreto delle sue origini oscure.

I primi due Jeepers Creepers hanno incassato nel mondo un totale di 122.000.000$ con il primo film costato solo solo 10 milioni e il sequel lievitato a 17 milioni.