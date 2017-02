The Great Wall: la colonna sonora del fantasy action di Zhang Yimou

Di Pietro Ferraro giovedì 23 febbraio 2017

The Great Wall debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora dell'action-fantasy di Zhang Yimou.

L'action-fantasy The Great Wall diretto da Zhang Yimou (La foresta dei pugnali volanti) e interpretato da Matt Damon (la serie Jason Bourne) debutta nei cinema italiani oggi 23 febbraio e cogliamo l'occasione per proporvi la colonna sonora del film che narra una delle più leggendarie battaglie per la sopravvivenza dell'umanità.

The Great Wall: Recensione in Anteprima Matt Damon in difesa della Cina da uno sciame di mostri alieni in The Great Wall.

Quando il mercenario interpretato da Damon viene imprigionato all’interno della Grande Muraglia, si trova a scoprire un mistero protetto da una delle più celebri meraviglie del mondo e a schierarsi contro il devastante impatto di mostruose bestie predatrici pronte a divorare il mondo, compresa l’imponente struttura della muraglia che diventa così l'ultimo baluardo di difersa del genere umano.

Il film è un perfetto mix fra storia e fantasy. È molto simile al modo in cui Il Trono di Spade - Game of Thrones ripropone un periodo storico neanche troppo lontano. Come siamo consapevoli che non esistevano ombre bianche o dragoni, sappiamo che non si tratta della stessa Grande Muraglia che ammiriamo oggi. Matt Damon

Le musiche originali del film sono del compositore tedesco Ramin Djawadi i cui crediti includono colonne sonore per il cinecomic Iron Man, il remake Scontro tra titani, gli action fantascientifici Pacific Rim e Edge of Tomorrow e i fantasy Dracula Untold e Warcraft - L'inizio.

TRACK LISTINGS

1. Nameless Order - Ramin Djawadi

2. Prologue - Ramin Djawadi

3. What A Wall - Ramin Djawadi

4. The Great Wall - Ramin Djawadi

5. First Battle - Ramin Djawadi

6. Captive Heroes- Ramin Djawadi

7. A Clean Start- Ramin Djawadi

8. We Are Not the Same- Ramin Djawadi

9. Xiao Long, General - Ramin Djawadi

10. At The Border - Zhao Mu-Yang and Leehom Wang

11. Foggy Loyalty - Ramin Djawadi

12. Fog and Fire - Ramin Djawadi

13. The Greed of Man - Ramin Djawadi

14. Fools and Thieves - Ramin Djawadi

15. The Great Experiment - Ramin Djawadi

16. Bianling Boogie - Ramin Djawadi

17. Tower Tactics - Ramin Djawadi

18. Powder Rangers - Ramin Djawadi

19. Xin Ren - Ramin Djawadi

20. Bridge of Fate - Leehom Wang and Tan Weiwei

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.