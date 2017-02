Drive: action figure del "Driver" di Ryan Gosling

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 febbraio 2017

Dal cult "Drive" di Nicolas Winding Refn una nuova action doll dedicata al "Driver" di Ryan Gosling.

Ryan Gosling sta vivendo un momento d'oro, in odore di Oscar per la sua performance nell'acclamato musical La La Land, lo rivedremo protagonista anche di un sequel molto atteso, il Blade Runner 2049 di Dennis Villeneuve, in cui Gosling reciterà al fianco di Harrison Ford.

Ryan Gosling è stato anche protagonista di un cult premiato a Cannes, parliamo di Drive, un neo-noir a tinte crime diretto da Nicolas Winding Refn che racconta di un anonimo pilota stunt di Hollywood che arrotonda come autista per rapine. Ritrovatosi coinvolto con una giovane vicina di casa (Carey Mulligan), il cui marito (Oscar Isaac) ex detenuto deve il denaro ad alcuni gangster locali, inizia per lui un viaggio iper-violento nei meandri di un pericoloso sottobosco criminale.

BBK presenta una nuova action-doll in scala 1/6 del "Driver" di Gosling, la figure di circa 30cm di altezza dispone di mani guantate, una maglietta, una giacca jeans, un paio di jeans, una cintura, un paio di scarpe marroni, un martello, un berretto da baseball, un paio di occhiali da sole, un cellulare e un orologio da polso. In aggiunta c'è anche un giubbotto bianco con uno scorpione dorato cucito sul retro, lo stesso indossato da Rayn Gosling nel film.