Oscar 2017: i poster parodia Disney ispirati a Zootropolis

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 febbraio 2017

Disney ha condiviso una serie di locandine ispirate al film d'animazione "Zootropolis" che fanno il verso ad alcuni dei film candidati agli Oscar 2017.

Zootropolis della Disney è in pole position per aggiudicarsi la categoria miglior film d'animazione agli Oscar 2017 che saranno consegnati domenica 26 febbraio.

In occasione di questa attesa cerimonia di premiazione, e per il fatto che Zootropolis è uno dei favoriti della cinquina in corsa per il miglior film d'animazione, alla Disney hanno voluto giocare un po' facendo il verso ad alcuni dei contendenti alla prestigiosa statuetta con una manciata di poster parodia che utilizzano personaggi di Zootropolis e giochi di parole con animali, rivisitando in maniera scherzosa alcuni film in corsa per la statuetta.

I poster includono una parodia del musical La La Land che diventa "La La Lamb" strizzando d'occhio alla pecorella Dawn Bellwether, in Zootropolis segretaria personale del sindaco Lionheart e "cattiva" del film, e del thriller Hell or High Water che diventa "Hell or High Otter", un riferimento alla Signora Otterton, nel film Disney una lontra madre di famiglia in cerca del marito scomparso che nel poster prende il posto del Texas Ranger Marcus interpretato da Jeff Bridges, che per il ruolo si è guadagnato una candidatura all'Oscar per il Miglior attore non protagonista.

Gli altri poster fanno il verso al fantasy Animali fantastici e dove trovarli che diventa "Ghepardi fantastici e dove trovarli" (un riferimento al corpulento e gioviale ghepardo Benjamin Clawhauser impiegato del dipartimento di polizia di Zootropolis); il thriller Animali notturni che diventa "Mammiferi notturni" (sul poster uno dei predatori del film tornati allo "stato animale"); il biopic Florence Foster Jenkins che diventa "Fru Fru Foxter Jenkins" con ritratti al posto di Meryl streep e Hugh Grant i toporagni, padre e figlia, Fru Fru e Mr. Big. L'ultimo poster ispirato a La Battaglia di Hacksaw Ridge aka "Hogsow Ridge" è per chi ha l'occhio lungo e una memoria di ferro poiché ritrae un personaggio secondario di Zootropolis, il maiale fiorista del negozio "Flora & Fauna" derubato dalla donnola Duke Donnolesi.

Fonte: Disney