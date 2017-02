Star Wars Celebration 2017: poster ufficiale e anticipazioni

Di Pietro Ferraro giovedì 23 febbraio 2017

Star Wars Celebration 2017 prenderà il via con un panel per il 40° anniversario di "Una nuova speranza".

Ci sono pochissimi franchise paragonabili a Star Wars e una saga così popolare e longeva giustifica una convention del livello di Star Wars Celebration diventata un evento essenziale per i fan della saga. Quest'anno è particolarmente speciale, in quanto segna il 40° anniversario delo Star Wars originale ed è stato rivelato che l'evento di quest'anno prenderà il via con uno speciale panel che celebra l'eredità di quattro decenni del franchise.

Star Wars: The Last Jedi - nuova foto ufficiale di 'Star Wars 8' "Star Wars: Episodio 8" esce nelle sale il 15 dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: The Last Jedi"

StarWars.com ha dato l'annuncio ufficiale riportando che questo speciale tributo per il 40° anniversario di Star Wars aprirà la convention di quest'anno a Orlando in Florida. Warwick Davis, che ha interpretato l'Ewok Wicket in Star Wars: Il ritorno dello Jedi, così come molti altri personaggi della saga saranno ospiti del panel che si terrà giovedì 13 aprile. Il panel oltre al presidente Lucasfilm Kathleen Kennedy e alcune delle "stelle" più brillanti della saga includerà anche ospiti a sorpresa. L'annuncio di questo panel è accompagnato da un messaggio che strizza l'occhio ai fan della "galassia lontana lontana".

Questo evento in cartellone alla Celebration includerà senza dubbio molte sorprese assolutamente da non perdere. Quindi impostate di conseguenza le coordinate nell'iperspazio...

Insieme al panel per il 40° Anniversario è stato rivelato anche il poster ufficiale di Star Wars Celebration 2017 realizzato dall'artista Paul Shipper che unisce con efficacia in un sol colpo tutte le tre generazioni del franchise di Star Wars. Il poster in bianco e nero è realizzato nello stile classico di Star Wars e include anche i personaggi della trilogia prequel.

Lo Star Wars Celebration dello scorso anno è risultato un po' deludente in fatto di annunci, con Disney e Lucasfilm che hanno annunciato ufficialmente Alden Ehrenreich nel ruolo di Han Solo nel nuovo spin-off che ha recentemente dato il via alle riprese, ma il casting dell'attore al momento dell'annuncio era ormai storia vecchia.

Sembra che Disney e Lucasfilm non vogliano fare lo stesso errore quest'anno, deludere un fan è la peggior cosa che si possa fare, quindi è altamente probabile che alla Celebration di quest'anno vedremo un primo teaser di Star Wars: The Last Jedi. Il panel del sequel Star Wars: Il risveglio della Forza si terrà venerdì 14 aprile.

Star Wars Celebration 2017 si terrà ad Orlando in Florida dal 13 al 16 aprile presso l'Orange County Convention Center. Info e biglietti per l'evento sono disponibili sul sito ufficiale StarWarsCelebration.com.