Jackie: la colonna sonora del film con Natalie Portman

Di Pietro Ferraro giovedì 23 febbraio 2017

Jackie debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del biopic di Pablo Larrain candidato a 3 Premi Oscar.

Debutta oggi 23 febbraio nei cinema italiani Jackie, il biopic di Pablo Larrain con Natalie Portman nei panni dell'iconica first lady Jacqueline Kennedy raccontata all'indomani dell'attentato a Dallas che costò la vita al marito, il presidente degli Stati Uniti JFK.

Jackie è candidato a 3 Premi Oscar: Miglior attrice protagonista, Migliori costumi e Miglior colonna sonora composta da Mica Levi, la compositrice e cantautrice britannica, nota anche come "Micachu", è alla sua prima nomination all'Oscar e alla sua seconda colonna sonora cinematografica dopo aver musicato il dramma fantascientifico Under the Skin di Jonathan Glazer che vedeva protagonsita Scarlett Johansson.

Jackie era una regina senza corona, che perse in un colpo solo trono e marito. Donna piena di stile, desiderabile, sofisticata, Jacqueline Kennedy è stata una delle donne più fotografate e presenti nella cronaca del XX° secolo. Eppure sappiamo poco di lei. Estremamente discreta e imperscrutabile, è forse la donna famosa meno conosciuta dell'era moderna. Pablo Larrain

TRACK LISTINGS

1. Intro

2. Children

3. Car

4. Tears

5. Autopsy

6. Empty White House

7. Graveyard

8. Lee Harvey Oswald

9. Walk To The Capitol

10. Vanity

11. Decision Made

12. Burial

13. The End

14. Credits

La colonna sonora integrale è disponibile su Spotify e YouTube.