Atomica Bionda: nuovo trailer italiano del thriller d'azione con Charlize Theron

Di Pietro Ferraro martedì 11 aprile 2017

Atomica Bionda: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione con Charlize Theron nei cinema americani dal 17 agosto 2017.

Una Charlize Theron sensuale e scatenata nel secondo trailer italiano di Atomica Bionda, l'action in arrivo nei cinema italiani con Universal Pictures il 17 agosto.

Atomic Blonde segue l'assassina più letale dell'MI6 impegnata in una missione impossibile che diventerà una bomba a orologeria. La punta di diamante dell'Intelligence del Servizio Segreto di Sua Maestà, l'agente Lorraine Broughton (Theron) è in parti uguali spionaggio, sensualità e ferocia, e disposta a schierare tutte le sue capacità per rimanere in vita e portare a termine la sua missione impossibile. Inviata a Berlino per portare un prezioso dossier fuori da una città destabilizzata, Lorraine dovrà collaborare con il capo della locale stazione d'Intelligence David Percival (James McAvoy) per riuscire ad attraversare indenne il più mortale gioco di spie con cui si è mai confrontata.

Questa sorta di "Alias" sotto steroidi con l'aggiunta di un pizzico di "Salt" è diretto da David Leitch (John Wick, Deadpool 2), scritto da Kurt Johnstad (300) e tratto dalla graphic novel "The Coldest City" di Antony Johnston & Sam Hart.

Il cast è completato da John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones.





Atomica Bionda: trailer italiano del thriller d'azione con Charlize Theron

20th Century Fox ha reso disponibile un trailer italiano di Atomica Bionda, l'action-thriller con protagonista il premio Oscar Charlize Theron nei panni del più letale assassino dell'M16 in una città che pullula di rivoluzionari e traditori.

Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton (Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.

Mix rovente di azione pura, graffiante sensualità e sfolgorante stile, Atomica Bionda è diretto da David Leitch (John Wick, Deadpool 2), scritto da Kurt Johnstad (300) e tratto da una graphic novel edita da Oni Press, "The Coldest City" scritta da Antony Johnston & illustrata da Sam Hart.

Il cast del film è completato da John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones. Atomica Bionda debutta nei cinema italiani il 17 agosto 2017.





Atomic Blonde: poster e trama del thriller d'azione con Charlize Theron

Dal regista David Leitch e interpretato da premio Oscar Charlize Theron arriva l'action-thriller Atomic Blonde. Focus Features ha reso disponibile un primo poster del film precedentemente conosciuto come The Coldest City, che ritrae Charlize Theron nei panni di una letale killer.

Si è sentito parlare di Atomic Blonde a fine 2015, quando David Leitch è salito a bordo per dirigere il film. L'ex stuntman e coordinatore stunt ha fatto il suo debutto alla regia nel 2014 con il cult John Wick, che ha co-diretto insieme a Chad Stahelski, entrambi sono co-fondatori della società 87Eleven specializzata in action design. Il duo ha deciso di separarsi per il momento, con David Leitch che ha preso il timone di questo progetto e Chad Stahelski che invece ha diretto in solitaria John Wick - Capitolo 2 che attualmente viaggia verso i 100 milioni d'incasso in tutto il mondo e che debutterà nei cinema italiani il prossimo 16 marzo.

Atomic Blonde segue l'assassina più letale dell'MI6 impegnata in una missione impossibile che diventerà una bomba a orologeria. La punta di diamante dell'Intelligence del Servizio Segreto di Sua Maestà, l'agente Lorraine Broughton (Theron) è in parti uguali spionaggio, sensualità e ferocia, e disposta a schierare tutte le sue capacità per rimanere in vita e portare a termine la sua missione impossibile. Inviata a Berlino per portare un prezioso dossier fuori da una città destabilizzata, Lorraine dovrà collaborare con il capo della locale stazione d'Intelligence David Percival (James McAvoy) per riuscire ad attraversare indenne il più mortale gioco di spie con cui si è mai confrontata.

Atomic Blonde è diretto da David Leitch (John Wick e l'imminente Deadpool 2). Nel cast anche John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones. Il film è basato sulla graphic novel "The Coldest City" scritta da Antony Johnston, illustrata da Sam Hart e pubblicata da Oni Press. Kurt Johnstad (300) ha scritto la sceneggiatura ed è anche produttore esecutivo del film prodotto da Charlize Theron, Beth Kono, A.J. Dix, Kelly McCormick, Eric Gitter e Peter Schwerin.

Atomic Blonde debutta nei cinema americani il 28 luglio 2017.

Fonte: Movieweb