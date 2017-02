Barriere: la colonna sonora del film di Denzel Washington

Di Pietro Ferraro venerdì 24 febbraio 2017

Barriere ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora del dramma diretto e interpretato da Denzel Washington.

Barriere, il dramma diretto e interpretato da Denzel Washington e candidato all'Oscar, ha debuttato nei cinema italiani e in attesa delle assegnazioni delle prestigiose statuette, che si terranno domenica 26 febbraio, andiamo a proporvi la colonna sonora del film realizzata dal pianista e compositore brasiliano Marcelo Zarvos.

Barriere di Denzel Washington: Recensione 7 anni dopo l'esperienza teatrale che li portò a vincere due Tony Awards, Denzel Washington e Viola Davis portano anche al cinema l'acclamata pièce Fences, di August Wilson.

Barriere ha ottenuto quattro nomination all'Oscar: miglior film, miglior attore protagonista (Denzel Washington), miglior attrice non protagonista (Viola Davis) e migliore sceneggiatura non originale, quest'ultima nomination postuma assegnata all'autore Augut Wilson scomparso nel 2005, sua l'opera teatrale del 1983, vincitrice del premio Pulitzer, su cui è basato il film.

I crediti del compositore Marcelo Zarvos includono musiche per il thriller The Good Shepherd di Robert De Niro, la commedia Disastro a Hollywood di Barry Levinson, il dramma The Beaver di Jodie Foster e più recentemente Zarvos ha curato le colonne sonore della comedy Rock the Kasbah con Bill Murray, il thriller Il traditore tipo dal romanzo di John le Carré e l'horror Cell dal romanzo di Stephen King.

TRACK LISTINGS

1. Gabriel's Trumpet - Marcelo Zarvos

2. Cory's Theme - Marcelo Zarvos

3. Alone at the Bar - Marcelo Zarvos

4. You Don't Know What Love Is - Dinah Washington

5. You Got The Devil In You - Marcelo Zarvos

6. Peace Be Still - Reverend James Cleveland

7. A Womanless Man - Marcelo Zarvos

8. Fences - Marcelo Zarvos

9. Troy's Story - Marcelo Zarvos

10. I Will Wear a Crown - Reverend James Cleveland

11. Rose's Theme - Marcelo Zarvos

12. They Could Do Nothing for Her - Marcelo Zarvos

13. Confession - Marcelo Zarvos

14. City Hall - Marcelo Zarvos

15. A Dog Named Blue - Marcelo Zarvos

16. Day by Day - Little Jimmy Scott

17. God's Closet - Marcelo Zarvos