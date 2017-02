Senza sangue di Alessandro Baricco per Angelina Jolie

Di Federico Boni giovedì 23 febbraio 2017

Angelina Jolie di nuovo regista con Senza sangue di Alessandro Baricco.

Dopo due anni d'assenza Angelina Jolie si appresta a tornare sul set con diversi progetti in cantiere. A farle le pulci nelle orecchie l'Hollywood Reporter, con l'ex signora Pitt pronta ad abbracciare l'annunciato sequel di Maleficent. E non solo.

Si parla infatti di un progetto Universal legato a Caterina La Grande, tratto dal libro scritto da Simon Sebag Montefiore, e di una spy story ambientata durante la II° Guerra Mondiale tratta dall'omonimo romanzo di Chiara Mulley, "The Spy Who Loved: The Secrets and Lives of Christine Granville". Tutto questo senza dimenticare La moglie di Frankenstein, altro titolo Universal a cui la Jolie aveva dato il proprio consenso, e soprattutto Senza sangue di Alessandro Baricco, che proprio Angelina vorrebbe dirigere in qualità di regista.

Edito da Feltrinelli, il romanzo ha come protagonisti Manuel Roca e i suoi due figli, che vivono in una vecchia fattoria isolata nella campagna. Un giorno quattro uomini su una vecchia Mercedes imboccano la strada polverosa che conduce alla loro casa. Come se stesse aspettando da sempre questo momento, Manuel Roca non perde un attimo e chiama a sé i due figli. Qualcosa di terribile e indescrivibile sta per accadere; qualcosa che sconvolgerà irrimediabilmente la vita di tutti, soprattutto quella della piccola Nina.

Fonte: Comingsoon.net