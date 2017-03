Medusa Film ha reso disponibili nuove clip e un video backstage di Classe Z, la commedia di Guido Chiesa che debutta nei cinema d'Italia oggi 30 marzo.

Classe Z: video backstage e nuove clip della commedia di Guido Chiesa Andrea Pisani, Greta Menchi, Antonio Catania ed Alessandro tra i protagonisti del film di Guido Chiesa. Leggete la nostra recensione di Classe Z

Il regista Guido Chiesa racconta da dove arriva l'idea del film.

La Colorado Film ci ha chiesto di sviluppare una storia ambientata nel mondo della scuola. In questo processo, abbiamo conosciuto i responsabili del portale Scuola Zoo, nato alla fine dello scorso decennio grazie ad uno studente, Paolo De Nadai, che per denunciare lo scarso impegno di alcuni insegnanti aveva postato su Youtube il filmato di un suo professore che dormiva in classe. Il video ebbe un successo clamoroso. Questo ragazzo è oggi un imprenditore di successo, che con Scuola Zoo si rivolge a una platea di milioni di studenti, muovendosi tra aspetti più goliardici (come i viaggi post maturità) e altri più seri (come quello di realizzare le campagne elettorali di aspiranti rappresentanti di istituto, al fine di migliorare la scuola sia dal punto di vista delle strutture che didattico). I promotori del portale ci hanno raccontato la realtà del mondo scolastico dal punto di vista dei ragazzi, delle loro aspettative e problemi.

Andrea Pisani del duo comico duo comico "I Panpers" racconta questa sua nuova esperienza cinematografica.

Ho recitato soprattutto in teatro e in tv insieme a Luca Peracino nel duo comico "I Panpers". La mia esperienza nel cinema è nata quasi per caso nel 2013 con un ruolo nella commedia di Paolo Ruffini "Fuga di cervelli", un passo importante nella mia carriera visti gli esiti del film. Risultati poi confermati dal successivo ruolo in "Belli di papà", dove ho interpretato un personaggio meno leggero e più drammatico. "Classe Z" è il film per cui ho dovuto, forse, prepararmi di più, impegnandomi con maggiore intensità perché il ruolo che mi è stato proposto aveva tante sfaccettature. Questa nuova occasione si è rivelata un bel banco di prova che spero di avere superato nel modo migliore possibile e che mi auguro possa aprirmi la strada per nuove possibilità e nuove sfide. Fortunatamente Guido alla fine era molto contento, ma l'eventuale merito del mio rendimento in scena è da condividere pienamente con lui. Ormai siamo collaudati, ci troviamo bene insieme, ci fidiamo pienamente uno dell'altro.

Alessandro Preziosi spiega cosa l'ha spinto a partecipare a questo film.

E' la prima volta che interpreto una commedia che abbia come protagonisti dei ragazzi. Mi divertiva l'idea di confrontarmi con loro affiancandoli senza essere l'interprete principale della storia. Ho due figli giovani, uno di 21 anni e l'altro di 10, e una certa esperienza come spettatore di commedie brillanti giovanili in onda su Disney Channel tipo "Alex and Co." o le prime storie corali "scolastiche" di Fausto Brizzi. In questo film il ruolo del preside che interpreto era stato scritto con delle caratteristiche precise, ma io e il regista Guido Chiesa ci siamo posti il problema su come rendere meno prevedibile un personaggio che poteva sembrare solo negativo. Secondo me siamo riusciti a dargli una sorta di legittimazione, cercando di rappresentare verosimilmente la scuola come un luogo fatto di regole e di protocolli, ma anche dove l'insegnamento e i valori da trasmettere possono andare di pari passo con le disposizioni da rispettare. Per questo motivo i giovani protagonisti, pur essendo prigionieri dell'esperienza negativa di essere figli di un "menefreghismo" più che diffuso, arrivano a capire col tempo che una scuola fatta solo di regole, interrogazioni e verifiche rischia di non insegnare granché. Tutto questo arriva loro grazie al professor Andreoli interpretato da Andrea Pisani che li aiuterà a superare l'anno scolastico in maniera non convenzionale, al di fuori dei "binari" di sempre.