Underwater, Kristen Stewart torna all'action

Di Federico Boni giovedì 23 febbraio 2017

Kristen Stewart al centro di un disastro subacqueo in Underwater.

Personal Shopper: nuovo trailer del film con Kristen Stewart Kristen Stewart torna a collaborare con il regista Olivier Assayas per una storia di fantasmi eterea e misteriosa Dopo aver abbracciato il cinema d'autore in questi ultimi anni, con tanto di Cèsar per Sils Maria, Kristen Stewart torna all'action/thriller grazie ad Underwater, titolo 20th Century Fox. Parola dell'Hollywood Reporter. L'ex Bella di Twilight sarebbe in trattative avanzate con lo studios, con via alle riprese nel mese di marzo a New Orleans.

Il 34enne William Eubank, regista di Love e di The Signal, si occuperà della regia, con Brian Duffield allo script. Protagonisti un gruppo di ricercatori che, dopo un terremoto che devasta la loro stazione sottomarina, devono navigare due miglia di profondità marina per riemergere in superficie. Impresa più facile a dirsi che a farsi, per una pellicola che è stata descritta come la 'versione subacquea di Armageddon'.

Per la Stewart significherà tornare all'action 5 anni dopo Biancaneve e il cacciatore. Successivamente, una volta terminata l'esperienza Twilight, l'attrice si è concessa film minori e ruoli più impegnati, prendendo parte a titoli come On the Road, Camp X-Ray, Still Alice, American Ultra, Equals, Certain Women, Cafè Society, Personal Shopper e l'ultimo Billy Lynn - Un giorno da eroe, uscito da poco nelle sale d'Italia.

