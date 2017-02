Nightwing, Chris McKay alla regia del cinecomic DC legato a Robin

Di Federico Boni giovedì 23 febbraio 2017

Dopo l'animazione di Lego Batman, Chris McKay porterà in sala Robin in carne ed ossa con Nightwing.

Batman, Matt Reeves regista - è ufficiale Sarà Matt Reeves a sostituire Ben Affleck alla guida del nuovo Batman. Chris McKay, regista di Lego Batman Movie, si prepara a fare il suo esordio in live-action con un film interamente dedicato a Dick Grayson, famoso anche con il nome di "Nightwing". Parola dell'Hollywood Reporter. Un nuovo personaggio DC Comics farà quindi il suo esordio in sala, con Bill Dubuque (The Accountant) allo script.

Creato da Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson, Dick Grayson è stato il primo pupillo di Bruce Wayne, "il ragazzo meraviglia", prima di diventare il supereroe Nightwing. E' apparso per la prima volta come Robin su Detective Comics n. 38, nel maggio del 1940. Rimasto orfano, viene preso sotto l'ala protettrice di Wayne, per poi diventare sua 'spalla'. Storia parzialmente vista proprio in Lego Batman, attualmente al cinema, con Michael Cera doppiatore. Dick, come dimenticarlo, è stato precedentemente interpretato da Chris O'Donnell in Batman Forever e Batman & Robin.

D'altronde il personaggio di Robin deve ancora comparire ufficialmente nei nuovi film della Warner Bros., anche se il suo abito è stato mostrato in Batman v. Superman, in quanto ucciso dal Joker. Ma ci sono stati più Robin nel corso dei decenni, e non è ancora chiara la timeline che seguirà Nightwing. La Warner/DC amplia quindi il proprio Universo legato a Gotham City, tenendo conto anche Gotham City Sirens di David Ayer, lo spin-off dedicato ad Harley Quinn, il nuovo Batman e Suicide Squad 2. Sono poi in arrivo anche Wonder Woman, la Justice League, Aquaman, Shazam, The Flash e Cyborg.