Al cinema dal 23 febbraio: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro venerdì 24 febbraio 2017

Debutta il sequel "Trainspotting 2", Matt Damon combatte un'orda di mostri in "The Great Wall" e arrivano i candidati agli Oscar "Jackie" e "Barriere".

- The Great Wall (Cina / USA 2017 - Fantastico - Durata 104 minuti) di Zhang Yimou con Matt Damon, Tian Jing, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Eddie Peng, Lu Han. Trama: il film racconta la storia di una squadra di guerrieri d'elite che coraggiosamente ingaggia un’ultima battaglia in difesa dell’umanità sulla struttura piu’ iconica di sempre. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- T2 Trainspotting (Gran Bretagna 2017 - Drammatico - Durata 118 minuti) di Danny Boyle con Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Simon Weir. Trama: 20 anni dopo la sua partenza, Mark Renton torna in Scozia per fare ammenda con i suoi amici, Daniel "Spud" Murphy e Simon "Sick Boy" Williamson, cercando di evitare lo psicopatico Francis "Franco" Begbie, che è stato recentemente rilasciato dalla prigione ed è in cerca di vendetta. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- La marcia dei pinguini: Il richiamo (Francia 2017 - Documentario - Durata 82 minuti) di Luc Jacquet con la voce narrante di Pif. Trama: Attraverso lo sguardo e i ricordi di un suo antenato, un giovane pinguino si prepara a vivere il suo primo viaggio per compiere il suo destino e assicurare la propria sopravvivenza e quella della sua specie. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- Jackie (USA 2017 - Biografico - Durata 91 minuti) di Pablo Larrain con Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt, Richard E. Grant, John Carroll Lynch, Beth Grant, Max Casella, Caspar Phillipson, Sunnie Pelant, Corey Johnson. Trama: Quando il Presidente Kennedy venne assassinato, la First Lady Jacqueline Kennedy dovette tirar fuori tutto il suo coraggio per superare il dolore e lo choc e ritrovare la fede, consolare i figli e forgiare l'eredità storica del marito. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- Beata ignoranza (Italia 2017 - Commedia - Durata 91 minuti) di Massimiliano Bruno con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli. Trama: Ernesto e Filippo hanno due personalità agli antipodi e un unico punto in comune: sono entrambi professori di liceo. I loro punti di vista opposti su tecnologia ed insegnamento li portano inevitabilmente ad una nuova guerra che li cambierà profondamente, costringendoli a trovare un equilibrio, sempre più raro e delicato ai giorni nostri, tra la coscienza globale di chi si affida alla rete e la totale indifferenza di chi si ostina a resistere a oltranza all’epoca digitale. TRAILER E CLIP

- Barriere (USA 2017 - Drammatico - Durata 138 minuti) di Denzel Washington con Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson, Russell Hornsby, Mykelti Williamson, Jovan Adepo, Saniyya Sidney, Brandon Jyrome Jones, Dontez James, Mark Falvo, Kelly Moran. Trama: Negli anni '50 Troy Maxon, un afroamericano ex star del baseball che ora lavora come spazzino, cerca di preservare l'equilibrio costruito all'interno della sua famiglia che va in pezzi quando il figlio Cory deciDe di concorrere per una borsa di studio sportiva per l'università. Troy non vuole che il figlio si avvicini al mondo dello sport temendo che possa essere scartato per il colore della sua pelle com'era successo a lui anni prima. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- Bandidos e Balentes - Il codice non scritto (Italia 2017 - Drammatico - Durata 101 minuti) di Fabio Manuel Mulas con Elisabetta Contini, Katia Corda, Salvatore Sanna, Luca Locci. Trama: Sardegna anni ’50...il film racconta episodi ambientati in un paese non definito dell’entroterra, legati alla faida e al banditismo di quegli anni. In un susseguirsi di colpi di scena, si passa da fatti di vita quotidiana dell’epoca, a scene che descrivono alcuni sequestri avvenuti in quel periodo. TRAILER

- David Lynch: The Art Life (USA 2017 - Documentario - Durata 90 minuti) di Jon Nguyen, Rick Barnes, Olivia Neergaard-Holm con David Lynch. Trama: David Lynch ci accompagna con questo film in un intimo e personale viaggio nel tempo, raccontandoci gli anni della sua formazione artistica. Dall’infanzia nella tranquilla provincia Americana fino all’arrivo a Philadelphia, seguiamo le tappe del percorso che ha portato David Lynch a diventare uno dei più enigmatici e controversi registi del cinema contemporaneo. Al cinema dal 20 febbraio. TRAILER ITALIANO

- Crazy for Football (Italia 2017 - Documentario - Durata 73 minuti) di Volfango De Biasi e Francesco Trento. Trama: il documentario racconta l'esperienza dei primi Mondiali di calcio per persone con problemi di salute mentale disputati ad Osaka in Giappone. In campo una squadra davvero speciale guidata dall'ex campione del mondo di pugilato Vincenzo Cantatore nella veste di preparatore atletico. TRAILER