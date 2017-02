Their Finest: trailer e poster del film con Gemma Arterton e Sam Claflin

Di Pietro Ferraro venerdì 24 febbraio 2017

Their Finest: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia romantica di Lone Scherfig nei cinema americani dal 7 aprile 2017

STX Films ha reso disponibili un trailer e una locandina di Their Finest,la commedia romantica ambientata durante la seconda guerra mondiale basata sul racconto del 2009 "Their Finest Hour and a Half" di Lissa Evans.

Diretto dalla danese Lone Scherfig, regista di An Education e One Day, il film è interpretato da Gemma Arterton nei panni di Catrin Cole, una sceneggiatrice assunta dal Ministero dell'Informazione britannico per portare "il tocco di una donna" ai film di propaganda che davano alla nazione una spinta morale in un momento in cui ce n'era un disperato bisogno. Qui incontra un affascinante produttore cinematografico (Sam Claflin) e insieme i due lavorano con la loro troupe per creare un film che sollevi lo spirito di una nazione in tempo di guerra, e lungo la strada finiscono per innamorarsi.

Il cast è completato da Bill Nighy, Jack Huston, Jake Lacy, Richard E. Grant, Henry Goodman, Helen McCrory e Claudia Jessie.

Their Finest debuyta nelle sale americane il 7 aprile 2017.





Con una Londra svuotata dei suoi uomini che combattono al fronte, Catrin Cole (Gemma Arterton) viene assunta dal Ministero dell'informazione britannico come sceneggiatrice incaricata di portare il "tocco di una donna" ai film di propaganda per il morale. Il suo talento naturale viene presto notato dall'appassionato produttore cinematografico Buckley (Sam Claflin) il cui percorso in tempo di pace non avrebbe mai incrociato quello di lei. Con le bombe che cadono tutto intorno, Catrin, Buckley e una colorata troupe cercano di realizzare in fretta e furia un film che scalderà i cuori della nazione. Sebbene il marito artista di Catrin guardi dall'alto in basso il suo lavoro, scoprirà in fretta che c'è tanto cameratismo, risate e passione dietro la macchina da presa quanto ce n'è sullo schermo.

Fonte: Collider