Diario di una schiappa: portatemi a casa! - spot tv in italiano e video dal Giffoni Film Festival

Di Pietro Ferraro venerdì 21 luglio 2017

Diario di una schiappa 4: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di David Bowers nei cinema italiani dal 10 agosto 2017.

Il 10 agosto arriva nei cinema italiani Diario di una schiappa: portatemi a casa! quarto capitolo dell serie cinematografica basata sui popolari libri per ragazzi di Jeff Kinney.

20th Century Fox ha portato il film in anteprima al Giffoni Film Festival fornendo un video con i commenti dei giovani spettatori raccolti dopo la proiezione, video che vi proponiamo insieme ad un nuovo spot tv in italiano.

Posti nuovi, facce nuove, guai nuovi...ma il nuovo giustiziere mascherato è sempre lui! Il film infatti, racconta il viaggio della famiglia Heffley per partecipare alla festa del 90° compleanno di Meemaw devia in modo esilarante, quando Greg decide di andare ad una convention sui videogiochi!





Diario di una schiappa: portatemi a casa!: trailer italiano della commedia di David Bowers

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano di Diario di una schiappa: portatemi a casa! (Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul), quarto capitolo cinematografico basato sui popolari libri per ragazzi di Jeff Kinney in arrivo nei cinema italiani il 10 agosto 2017.

In questo nuovo film della serie "Diario di una schiappa", un viaggio di famiglia per partecipare alla festa del 90° compleanno di nonna Meemaw deraglia in maniera esilarante, grazie al più recente piano di Greg per diventare famoso. Greg e Rodrick ordiscono un piano per svignarsela dal viaggio di famiglia, rubare ai loro genitori il minivan e recarsi al Player Expo, una convention di videogiochi. Il loro piano però non va come previsto dal momento che i loro genitori li guardano rilasciare un'intervista in diretta dalla convention.

Questo nuovo capitolo fruisce di un cast ex novo con Jason Drucker che sostituisce Zachary Gordon come Greg; Charlie Wright al posto di Devon Bostick come suo fratello maggiore Rodrick e Owen Asztalos sostituisce Robert Capron come Rowley. I nuovi arrivati Alicia Silverstone e Tom Everett Scott sono i genitori Susan e Frank in sostituzione di Rachael Harris e Steve Zahn.





Diario di una schiappa 4: nuovo trailer della commedia di David Bowers

20th Century Fox ha resio disponibile un nuovo trailer di Diario di una schiappa 4 (Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul), nuovo film basato sui popolari libri per ragazzi di Jeff Kinney. Un viaggio di famiglia in macchina prende una piega esilarante quando Greg mette in atto il suo piano per diventare famoso.

Questo nuovo trailer inizia esattamente come il primo trailer approdato online lo scorso febbraio, ma dopo l'introduzione ci sono un sacco di nuovi filmati con nuove gag tra cui uno stormo di gabbiani che attaccano la famiglia Heffley diretta verso la casa della nonna.

Questo nuovo capitolo fruisce di un cast ex novo con Jason Drucker che sostituisce Zachary Gordon come Greg; Charlie Wright al posto di Devon Bostick come suo fratello maggiore Rodrick e Owen Asztalos sostituisce Robert Capron come Rowley. I nuovi arrivati Alicia Silverstone e Tom Everett Scott sono i genitori Susan e Frank in sostituzione di Rachael Harris e Steve Zahn.





Diario di una schiappa 4: trailer e poster della commedia di David Bowers

20th Century Fox ha reso disponibili un primo teaser trailer e un poster di Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul, quarto film della serie "Diario di una schiappa" che debutterà nei cinema americani il 19 maggio 2017.

Questo trailer fa un po' il verso al genere supereroistico affermando che tra crociati incappucciati, guardiani galattici e stupefacenti lancia-ragnatele negli ultimi dieci anni nessun eroe ha osato essere "schiappa" quanto il protagonista Greg.

Questo quarto film sarà contraddistinto da un cast ex-novo con Jason Drucker che sostituisce Zachary Gordon nel ruolo di Greg, Charlie Wright che sostituisce Devon Bostick nei panni del fratello maggiore Rodrick e Owen Asztalos al posto di Robert Capron come Rowley. Al cast si sono uniti anche Alicia Silverstone e Tom Everett nei panni dei genitori Susan e Frank, in sostituzione di Rachael Harris e Steve Zahn.

In questo nuovo film della serie "Diario di una schiappa", un viaggio di famiglia per partecipare alla festa del 90° compleanno di nonna Meemaw deraglia in maniera esilarante, grazie al più recente piano di Greg per diventare famoso. Vediamo in questo nuovo trailer che sia Greg che Rodrick ordiscono un piano per svignarsela dal viaggio di famiglia, rubare ai loro genitori il minivan e recarsi al Player Expo, una convention di videogiochi. Il loro piano però non va come previsto dal momento che i loro genitori li guardano rilasciare un'intervista in diretta dalla convention. Il trailer si conclude con tutta la famiglia che canta a squarciagola una hit pop degli anni '90.

David Bowers dirige Diario di una schiappa: The Long Haul da una sceneggiatura di Adam Sztykiel, basata sulla popolare serie di libri di Jeff Kinney. David Bowers ha diretto gli ultimi due film della serie: Diario di una schiappa 2 - La legge dei più grandi (2011) e Diario di una schiappa - Vita da cani (2012) ed ha anche diretto i film d'animazione Astro Boy e Giù per il tubo. Adam Sztykiel è meglio conosciuto per la creazione della sit-com della NBC Undateable e ha anche scritto le sceneggiature di Un amore di testimone, Parto col folle, Alvin Superstar - Nessuno ci può fermare e l'imminente sequel Come ti spaccio la famiglia 2.

20th Century Fox ha fissato una data di uscita nelle sale americane al 19 maggio.

