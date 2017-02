Oscar 2017, i pronostici dei lettori di Blogo - ecco i vostri vincitori

Dopo un mese di sondaggi è arrivato il momento di tracciare una linea. Quali sono i vostri favoriti agli Oscar 2017?

Un mese di votazioni. Negli ultimi 30 giorni vi abbiamo chiesto, a cadenza quasi quotidiana, i vostri vincitori in vista degli Oscar 2017. Categoria dopo categoria vi abbiamo proposto due dozzine di sondaggi, presentando corti, documentari, attori, registi, film, canzoni, colonne sonore e chi più ne ha più ne metta.

A poco più di 48 ore dalla cerimonia di premiazione è doveroso tracciare una linea e decretare i vostri vincitori, che se confermati dall'Academy vedrebbero La La Land entrare nella Storia del Cinema con 12 statuette. Meglio di Titanic, Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re e Ben-Hur, tutti fermi a quota 11. Fosse per voi il film di Chazelle vincerebbe praticamente tutto, lasciando le briciole al resto dei competitor. Bene anche gli italiani, a vostro avviso, con Fuocoammare di Rosi miglior documentario e Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregoriani in trionfo grazie al trucco di Suicide Squad. Se così sarà, ovviamente, lo scopriremo domenica notte, con live-blogging su Cineblog.

Oscar 2017 i pronostici dei lettori di Blogo

Miglior Film

- La La Land (67% dei voti)

Miglior regia

- Damien Chazelle per La La Land (77% dei voti)

Miglior attore

- Casey Affleck per Manchester by the Sea (45% dei voti)

Miglior attrice protagonista

- Emma Stone per La La Land (77% dei voti)

Miglior attore non protagonista

- Mahershala Ali per Moonlight (33% dei voti)

Miglior attrice non protagonista

- Viola Davis per Barriere (56% dei voti)

Miglior sceneggiatura Originale

- La La Land (65% dei voti)

Miglior sceneggiatura non originale

- Arrival (43% dei voti)

Miglior Montaggio

- La La Land (66% dei voti)

Miglior Fotografia

- La La Land (64% dei voti)

Miglior Scenografia

- La La Land (56% dei voti)

Miglior film straniero

- Il Cliente (37% dei voti)

Miglior film d'animazione

- Zootropolis (61% dei voti)

Miglior Documentario

- Fuocoammare (66% dei voti)

Migliori Costumi

- La La Land (45% dei voti)

Miglior Trucco

- Suicide Squad (48% dei voti)

Miglior Sonoro

- La La Land (56% dei voti)

Miglior Montaggio sonoro

- La La Land (49% dei voti)

Miglior Colonna Sonora

- La La Land (91% dei voti)

Miglior canzone originale

- La La Land (78% dei voti)

Migliori Effetti Speciali

- Il Libro della Giungla (34% dei voti)

Miglior Corto d'Animazione

- Piper (61% dei voti)

Miglior corto live-action

- Sing (44% dei voti)

Miglior corto documentario

- The White Helmets (56% dei voti)