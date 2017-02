Film italiani, novità: Luca Miniero girerà Lui è tornato, Bruno Oliviero Nato a Casal di Principe

Di Mr. Odo venerdì 24 febbraio 2017

Il regista di non c'è più religione tornerà presto dietro la macchina da presa, mentre Bruno Oliviero si prepara a girare Nato a Casal di Principe.

Gli sdraiati: Francesca Archibugi prossimamente girerà il suo nuovo film, scritto con Francesco Piccolo, ispirato all'omonimo romanzo di Michele Serra. (fonte cinemotore.com)

Il contagio: Matteo Botrugno e Daniele Coluccini il 13 marzo batteranno il primo ciak del loro film, ispirato all'omonimo romanzo di Walter Siti. Nel film, che sarà girato a Roma per cinque settimane, reciteranno Anna Foglietta, Vinicio Marchioni, Vincenzo Salemme, Maurizio Tesei e Daniele Parisi. (fonte Askanews)

Lazzaro felice: a breve Alice Rohrwacher sarà sul set per girare un nuovo film, prodotto da Tempesta con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo. (fonte Askanews)

Lui è tornato: Luca Miniero girerà una nuova commedia, prodotta dalla Indiana Production Company. (fonte cinemotore.com)

Made in Italy: Luciano Ligabue tornerà a dirigere un film, dopo i successi di Radiofreccia (1998) e Da Zero a dieci (2002). La sua opera terza si intitolerà come l'album e sarà prodotto da Fandango.

Nato a Casal di Principe: inizieranno a breve nel comune campano le riprese del nuovo film di Bruno Oliviero, tratto dall'omonimo libro scritto da Amedeo Letizia e Paola Zanuttini. Il film, interpretato da ALessio Lapice, Donatella Finocchiaro e Massimo Gallo, racconterà la vicenda di Paolo Letizia, fratello di Amedeo, rapito nel 1989 in circostanze misteriose e mai più tornato a casa. Una storia di ragazzi che affrontano una realtà molto più grande di loro, un racconto sospeso tra il bene e il male, denso di risvolti sociali e di denuncia, ma anche una storia universale di grande umanità e amore. La pellicola, prodotta da Cinemusa Srl con Rai Cinema, sarà girato per sei settimane, oltre che a Casal di Principe, anche a San Cipriano D'Aversa, Villa di Briano, Castel Volturno, Casapesenna, Roma e Barcellona.

Sconnessi: prossimamente Christian Marazziti girerà una nuova commedia, scritta dallo stesso regista insieme a Michela Andreozzi, Massimiliano Vado e la collaborazione di Fabrizio Nardi. Uno dei protagonisti sarà Fabrizio Bentivoglio, che interpreterà uno dei componenti della famiglia in vacanza al Nord alle prese con la mancanza di connessione causata da un black out. Il film, divertente e con risvolti profondi profondi e amari, vuole mandare un messaggio: per ritrovarsi a volte bisogna perdere qualcosa. (fonte Askanews)

Terapia di coppia per amanti: dal 6 marzo Alessio Maria Federici girerà il suo nuovo film, ispirato all'omonimo romanzo di Diego De Silva. Faranno parte del cast Ambra Angiolini, Pietro Sermonti, Sergio Rubini, Franco Branciaroli e Anita Kravos.