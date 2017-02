The Great Wall: le action figures di Tian Jing e Pedro Pascal

Di Pietro Ferraro venerdì 24 febbraio 2017

Threezero annuncia le prime due action-doll ispirate al kolossal fantasy cinese "The Great Wall".

Ha debuttato nei cinema italiani The Great Wall, il kolossal fantasy cinese diretto da Zhang Ymou (La foresta dei pugnali volanti) e interpretato da Matt Damon che si unisce ad un esercito di guerrieri d'elite per difendere l'iconica Grande muraglia cinese dall'assalto di un'orda di mostri.

The Great Wall: Recensione Matt Damon in difesa della Cina da uno sciame di mostri alieni in The Great Wall.

Nel cast del film al fianco di Matt Damon ci sono anche Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe e Andy Lau. E' proprio a all'attrice cinese Jing Tian e all'attore cileno Pedro Pascal che Threezero ha dedicato le prime due figures di una nuova serie di action-doll ispirate a The Great Wall.

l'attrice Jing Tian interpreta il comandante Lin Mae, indomita guerriera e leader del reparto delle Gru che l'attrice descrive come "una donna dalle grandi virtù: è forte, affidabile, coraggiosa, determinata e ambiziosa. Ha il talento e la saggezza per guidare l’Ordine Senza Nome e in quanto donna rappresenta la dimensione bfemminile di un film praticamente dominato dai personaggi maschili". La graziosa Tian è riprodotta magnificamente in una figure di 28cm munita di realistici capelli, un'armatura altamente dettagliata, uno splendido mantello con inciso lo stemma della gru, tre paia di mani intercambiabili e una serie di armi: una spada con fodero e due lame da lancio con fodero.

Pedro Pascal nel film interpreta Pero Tovar che l'attore descrive descrive come “un soldato di fortuna, un mercenario. È un uomo che combatterebbe sotto qualsiasi bandiera...al giusto prezzo. Ha vissuto in un contesto di estrema violenza e lui stesso è un guerriero con le mani sporche di sangue. Nato in Spagna, probabilmente nato povero, arruolato per le Crociate e poi via via divenuto un guerriero esperto e senza paura". La figure che ritrae Pero Tovar misura circa 31cm in altezza e oltre ad un'armatura dall'aspetto vissuto dispone di tre mani intercambiabili, due spade con relativi foderi (una spada classica e una scimitarra) e un pugnale.

Trovate la figure del comandante Lin Mae QUI e quella di Pero Tovar QUI.