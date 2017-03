Alien Covenant: Ridley Scott smentisce rumor su Ripley

Di Pietro Ferraro domenica 12 marzo 2017

Il regista Ridley Scott conferma che il personaggio di Katherine Waterston in "Alien: Covenant" non è collegato a Ripley.

C'è ancora un po' di mistero che circonda l'Alien: Covenant di Ridley Scott, ma ora grazie al regista possiamo affermare che uno dei rumor più chiacchierati che hanno circondato il film sin dall'inizio delle riprese non è veritiero. Ci riferiamo alla teoria che Daniels, il personaggio di Katherine Waterston, sia legato alla Ripley di Sigourney Weaver Ripley dell'Alien originale.

Ridley Scott ha recentemente partecipato ad un incontro su Alien: Covenant ad Austin in Texas e ad un certo punto al regista è stato chiesto se Daniels fosse legata a Ripley, una teoria sinora molto popolare tra i fan.

No. Probabilmente è qualcosa di cui abbiamo parlato a suo tempo. Mi è stato chiesto: "Potrebbe essere la figlia di Ripley?". Ho detto no. "Lei è se stessa".

Quindi non ci sono dubbi, la Daniels di Katherine Waterston interpreta un personaggio nuovo di zecca nella saga di Alien. Anche la Waterston era presente all'incontro e quando le è stato chiesto di confermare, l'attrice ha messo in chiaro che lei era a conoscenza di questo rumor e ha risposto senza mezzi termini: "Chi ha iniziato questa stron*ata?". Sembra che l'intenzione di Ridley Scott fosse solo creare un altro personaggio femminile forte per Alien: Covenant senza ricorrere a qualche furba connessione per renderlo più interessante. Una scelta adeguata e intelligente poiché Ellen Ripley è uno dei personaggi femminili più iconici della storia del cinema e creare ulteriori paragoni sarebbe stato potenzialmente deleterio.

E' interessante notare che Ridley Scott ha lasciato intendere che ad un certo punto si è discusso riguardo alla possibilità di creare una connessione tra Daniels e Ripley e forse è da quella fase dello sviluppo che proviene il rumor, ma a questo punto non ha molta importanza vista la smentita secca dei diretti interessati.

Alien: Covenant debutta nei cinema italiani l'11 maggio 2017.

Fonte: Movieweb