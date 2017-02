Grosso guaio a Chinatown: nuova action figure di Jack Burton / Kurt Russell

Di Pietro Ferraro sabato 25 febbraio 2017

Sideshow annuncia una strepitosa nuova action-doll del Jack Burton di Kurt Russell nel cult "Grosso guaio a Chinatown".

Grosso guaio a Chinatown è stato uno dei film più sottovalutati nella storia del cinema di genere, parliamo al passato poiché nonostante il flop registrato al box-office all'epoca della sua uscita, e la consueta critica poco lungimirante, il film di John Carpenter con il trascorrere degli anni si è conquistato un seguito di fedelissimi. Inoltre il protagonista del film, il simpatico camionista chiacchierone Jack Burton è diventato, insieme all'iconico Jena Plissken, uno dei personaggi più amati e conosciuti tra quelli interpretati dall'attore Kurt Russell. A dimostrazione di questa tardiva rivalutazione c'è anche il recente annuncio di un remake del film ufficialmente in sviluppo e con protagonista il roccioso Dwayne "The Rock" Johnson.

Ora Sideshow ha pensato bene di dare al mitico Jack Burton un doveroso tributo con una nuova action-doll in scala 1/6 realizzata in edizione limitata. La figure mostra un ritratto super-realistico di Kurt Russell in tutta la sua gloria di metà anni ottanta, incluse capigliatura e canotta orientaleggiante. Dai lacci sui suoi stivali di cuoio al completo blue jeans, ogni parte del suo guardaroba è stata ricreata con fine precisione per i fan e collezionisti più esigenti.

La figure include anche versioni in miniatura delle armi (pistola semi-automatica e coltello) che Jack usa nel film con effetti involontariamente esilaranti mentre combatte Lo Pan e i suoi scagnozzi. Jack è anche dotato di configurazioni multiple per le mani (pugni, mani rilassate, mani per pistola e coltello) per il top della posabilità.

E tanto per non farsi mancare nulla è stata anche ricreata una versione in miniatura di una delle creature più famose del film, mostruoso bulbo oculare volante conosciuto semplicemente come "Il Guardiano". Questa scultura altamente dettagliata è dotato di uno speciale supporto che gli permette di "fluttuare" accanto a Jack.

Trovate la figure di Jack Burton in preordine sul sito Sideshow e sul sito italiano Toys Heroes.