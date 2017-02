Hayao Miyazaki al lavoro su un nuovo film d'animazione Ghibli - è ufficiale

Di Federico Boni venerdì 24 febbraio 2017

Hayao Miyazaki ufficialmente al lavoro su un nuovo film animato Ghibli.

Hayao Miyazaki si ritira Dopo undici film e metà della propria esistenza brillantemente spesa a dare vita ai propri sogni a suon di colpi di matita e pennellate, Hayao Miyazaki annuncia il proprio ritiro in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. In attesa dell'ufficialità, fissata per settimana prossima mediante apposita conferenza in Giappone Il colpo di scena tanto atteso. Hayao Miyazaki, 76enne leggenda dell'animazione, è ufficialmente al lavoro su un nuovo lungometraggio animato. Nel 2013, durante la 70ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e in occasione della presentazione del film Si alza il vento, il regista annunciò l'addio alle scene.

Ebbene Toshio Suzuki, presidente dello studio Ghibli, ha confermato quanto rumoreggiato lo scorso anno, quando si parlò di un Miyazaki al lavoro su un film dedicato ad un bruco, intitolato “Boro il Caterpillar” (Kemushi no Boro). Suzuki ha finalmente ufficializzato il tutto, sottolineando come Hayao sia tornato a lavorare a pieno regime.

«Proprio ora, a Tokyo, sta mettendo tutto il suo impegno nel creare il suo nuovo film».

Poche parole ma buone per far esultare milioni di fan Ghibli in tutto il mondo, per un'uscita in sala che potrebbe diventare realtà nel 2020, in concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo. Orso d'Oro e premio Oscar nel 2002 per La città incantata, Miyazaki è stato poi insignito del Leone d'Oro alla carriera al Festival di Venezia del 2005 e di un Oscar alla carriera nel 2014.