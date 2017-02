César 2017, trionfo per Elle e Isabelle Huppert - i vincitori

Di Federico Boni sabato 25 febbraio 2017

Fuocoammare non ce l'ha fatta a vincere il César, in attesa degli Oscar.

Cannes 2016, Elle: recensione del film di Paul Verhoeven in Concorso Isabelle Huppert eccezionale protagonista di questo ritorno alla grande di Paul Verhoeven. Leggete la nostra recensione di Elle Sono stati assegnati nella serata di ieri i César, Oscar del cinema francese. A trionfare, come previsto, Elle di Paul Verhoeven, eletto miglior film di stagione. Riconoscimento più che meritato anche per Isabelle Huppert, già Golden Globe e in corsa per gli Oscar di domenica, mentre tra gli sconfitti spicca indubbiamente Frantz di François Ozon, 11 candidature ma premiato solo per la fotografia in bianco e nero di Pascal Marti. Io, Daniel Blake di Ken Loach ha battuto tra i film stranieri E' solo la fine del mondo di Xavier Dolan, tornato comunque a casa con due César personali. Uno per la miglior regia e uno per il montaggio, da lui realizzato. A completare la tripletta di premi del film Gaspard Ulliel, eletto miglior attore.

Benissimo anche Divines, vincitore di ben 3 César: miglior opera prima, miglior attrice non protagonista e miglior promessa femminile. Tre donne in trionfo per un film che in Italia è uscito direttamente su Netflix. Doppio César più che meritato per lo splendido La mia vita da zucchina, eletto miglior film d'animazione e miglior sceneggiatura non originale, con James Thierrée miglior attore non protagonista per Mister Chocolat, Niels Schneider miglior attore giovane, L'effetto acquatico miglior sceneggiatura originale e Merci, patron di François Ruffin miglior documentario, ai danni del nostro Francesco Rosi e del suo Fuocoammare.

Elle di Paul Verhoeven, lo ricordiamo, uscirà il 23 marzo prossimo nelle sale d'Italia con distribuzione Lucky Red.

César 2017 i vincitori

: Elle

Miglior film straniero: Io, Daniel Blake di Ken Loach

Miglior lungometraggio d’animazione: La mia vita da zucchina di Claude Barras

Miglior regista: Xavier Dolan per È solo la fine del mondo

Miglior attrice: Isabelle Huppert per Elle

Miglior attore: Gaspard Ulliel per È solo la fine del mondo

Miglior attrice non protagonista: Déborah Lukumuena per Divines

Miglior attore non protagonista: James Thierrée per Mister Chocolat

Miglior attrice giovane: Oulaya Amamra per Divines

Miglior attore giovane: Niels Schneider per Diamant noir

Miglior sceneggiatura originale: Sólveig Anspach, Jean-Luc Gaget per L'effetto acquatico

Miglior sceneggiatura non originale : Céline Sciamma per La mia vita di zucchina

Miglior documentario: Merci, patron di François Ruffin

Miglior scenografia: Jérémie D. Lignol per Mister Chocolat

Miglior montaggio: Xavier Dolan per È solo la fine del mondo

MIgliori costumi: Anaïs Romand per La danseuse

Migliori musiche: Ibrahim Maalouf per Dans les forets de Sibérie

Miglior opera prima: Divines di Houda Benyamina

Miglior fotografia: Pascal Marti per Frantz

Miglior suono: Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty, Jean-Paul Hurier per L'odyssée

César d'Honneur: George Clooney