Oscar 2017: diretta streaming

Di Antonio Maria Abate sabato 25 febbraio 2017

In diretta su Blogo l'edizione numero 89 degli Oscar

Oramai poche ore ci separano dall'ottantanovesima edizione degli Oscar, e noi come sempre saremo qui insieme a raccontarvi la patinata, magica nottata. La commenteremo, ci scherzeremo su, ché in fondo anche questo è un gioco (per noi di certo, per chi è in nomination forse un po' meno). Ufficialmente la cerimonia di premiazione avrà inizio alle ore 2 di lunedì 27 febbraio ora locale, dunque stanotte, sebbene già un po' prima ci troverete abili e arruolati per il liveblogging (niente red carpet però, onde evitare equivoci).

Giusto per rinfrescarci la memoria, qualche parola in merito alla situazione di partenza. La La Land favorito indiscusso con 14 nomination, quasi il doppio rispetto a Moonlight ed Arrival, a quota 8, seguiti da La battaglia di Hacksaw Ridge, Manchester by the Sea e Lion - La strada verso casa con 6 nomination. Quanto all'Italia, Fuocoammare rientra tra i cinque candidati per il miglior documentario, mentre nelle sezioni tecniche si segnalano i nomi di Francesco Le Metre, che ha collaborato con Dustin O'Halloran per la colonna sonora di Lion - La strada verso casa, ed Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini, in lizza nella categoria miglior trucco e acconciatura per Suicide Squad.

Oscar 2017 | Come vederli in diretta

Oltre che su Sky Cinema, a partire dalle 22.50 di domenica 26 febbraio, la serata degli Oscar viene trasmessa in chiaro pure su TV8.