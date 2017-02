Razzie Awards 2017, vincitori: "trionfano" Hillary's America e Batman v Superman

Di Pietro Ferraro domenica 26 febbraio 2017

I Razzie Awards di quest'anno "premiano" Batman v Superman e Hillary's America.

In anticipo sugli Oscar come da copione sono stati assegnati i Razzie Awards 2017 che quest'anno, per la 37esima edizione, hanno ampliato da 5 a 6 contendenti in ciascuna delle categorie cinematografiche. A guidare la lista delle candidature di quest'anno c'erano il sequel Zoolander 2 e il cinecomic Batman v Superman: Dawn of Justice, entrambi candidati nella categoria Peggior Film e Peggior prequel, remake, parodia o sequel. Altri candidati al peggior film includevano Nonno scatenato, Gods of Egypt, Hillary's America e Independence Day: Rigenerazione.

Oscar 2017: diretta streaming La notte degli Oscar in diretta liveblogging su Cineblog

In molti hanno sostenuto la candidatura a peggior film dell'anno di Batman v Superman, ma a trionfare nella categoria è stato invece il vituperato Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party, il documentario politico sulla candidata alle presidenziali americane Hillary Clinton e sulla storia del Partito democratico; oltre alla categoria Peggior film, il documentario di Dinesh D'Souza si è aggiudicato ulteriori 3 categorie: peggior attore, attrice e regista.

Batman v Superman è a pari merito con Hillary's America per numero di categorie conquistate, il cinecomic di Zack Snyder si è accaparrato nell'ordine le categorie peggior prequel, remake, parodia e sequel; peggior attore non protagonista (a Jesse Eisenberg per il suo Lex Luthor); peggior coppia sullo schermo (per il Batman di Ben Affleck e il Superman di Henry Cavill) e peggior sceneggiatura.

Per quanto riguarda lo speciale premio "Razzie Redeemer Award", quest'anno è andato a Mel Gibson che con la regia del suo film candidato all'Oscar La battaglia di Hacksaw Ridge si è "riscattato" per la candidatura a peggiore attore non protagonista ricevuta nel 2014.

La categoria "Razzie Redeemer Award" è stata introdotta per la prima volta nel 2014 e l'intento è riscattare ex vincitori di Razzies che con una serie di buoni film e performance sono riusciti in qualche modo a"redimersi" artisticamente. Ben Affleck ha vinto il primo premio nel 2014, per il suo recente lavoro in Argo e L'amore bugiardo - Gone Girl, anche se è stato nominato anche quest'anno per Batman v Superman: Dawn of Justice. Sylvester Stallone ha vinto il premio lo scorso anno, dopo la sua performance nello spin-off Creed che gli valse un Golden Globe e una nomination all'Oscar.

Altri vincitori "top" di quest'anno includono Kristen Wiig, che non è stata nominata per il reboot Ghostbusters, ma come peggior attrice non protagonista in Zoolander 2.

PEGGIOR FILM

Batman v Superman: Dawn of Justice

Nonno scatenato

Gods of Egypt

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Rigenerazione

Zoolander 2

PEGGIOR ATTORE

Ben Affleck / Batman v Superman: Dawn of Justice

Gerard Butler / Gods of Egypt & Attacco al potere 2

Henry Cavill / Batman v Superman: Dawn of Justice

Robert de Niro / Nonno scatenato

Dinesh D'Souza [come se stesso] Hillary's America

Ben Stiller / Zoolander 2

PEGGIOR ATTRICE

Megan Fox / Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra

Tyler Perry / BOO! A Madea Halloween

Julia Roberts / Mother's Day

Becky Turner [come Hillary Clinton] Hillary's America

Naomi Watts / Divergent Series: Allegiant & Shut-In

Shailene Woodley / Divergent Series: Allegiant

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Julianne Hough / Nonno scatenato

Kate Hudson / Mother's Day

Aubrey Plaza / Nonno scatenato

Jane Seymour / Cinquanta sfumature di nero

Sela Ward / Independence Day: Rigenerazione

Kristen Wiig / Zoolander 2

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Nicolas Cage / Snowden

Johnny Depp / Alice attraverso lo specchio

Will Ferrell / Zoolander 2

Jesse Eisenberg / Batman v Superman: Dawn of Justice

Jared Leto / Suicide Squad

Owen Wilson / Zoolander No. 2

PEGGIOR COPPIA SULLO SCHERMO

Ben Affleck & Henry Cavill / Batman v Superman

Qualsiasi coppia di egiziani dei o mortali / Gods of Egypt

Johnny Depp & il suo vivace e vomitoso costume / Alice attraverso lo specchio

L'intero cast di attori un tempo rispettati / Collateral Beauty

Tyler Perry & la stessa vecchia parrucca / BOO! A Madea Halloween

Ben Stiller e il suo amico a malapena divertente Owen Wilson / Zoolander 2

PEGGIOR REGISTA

Dinesh D'Souza and Bruce Schooley / Hillary's America

Roland Emmerich / Independence Day: Rigenerazione

Tyler Perry / BOO! A Madea Halloween

Alex Proyas / Gods of Egypt

Zack Snyder / Batman v Superman: Dawn of Justice

Ben Stiller / Zoolander 2

PEGGIOR PREQUEL, REMAKE, PARODIA O SEQUEL

Alice attraverso lo specchio

Batman v Superman

Cinquanta sfumature di nero

Independence Day: Rigenerazione

Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra

Zoolander 2

PEGGIOR SCENEGGIATURA

Batman v Superman

Nonno scatenato

Gods of Egypt

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Rigenerazioen

Suicide Squad

RAZZIE REDEEMER AWARD

Nomination del 2014 di Mel Gibson come Peggior attore non protagonista, per la regia del suo film candidato all'Oscar "La battaglia di Hacksaw Ridge".