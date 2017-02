Star Wars: nuove action figures vintage per il 40° anniversario

domenica 26 febbraio 2017

Star Wars compie 40 anni quest'anno e Hasbro festeggia rilasciando una serie di nuove action figures in stile vintage.

Star Wars compie 40 anni quest'anno e Hasbro celebra l'evento con nuove action figures "Black Series" da 15cm in puro stile Kenner. Hasbro ha rivelato questa serie speciale di figures per il 40° anniversario in occasione del New York Toy Fair 2017. Sono in totale 12 le figures presentate nello stesso modo in cui la Kenner ha lanciato la linea originale di Star Wars nel 1977 con l'aggiunta dei più recenti personaggi rivisitati in stile vintage.

Il sito StarWars.com ha intervistato Steve Evans, direttore progettazione e sviluppo di Star Wars presso Hasbro, per parlare di questa serie speciale che farà la gioia di fan e collezionisti di lunga data.

Abbiamo voluto celebrare il 40° anniversario in un modo molto speciale, ma in un modo che comprendesse anche i più recenti membri della "famiglia" di Star Wars. Questa storia, questo universo che George Lucas ha creato, diventa davvero qualcosa di speciale quando generazioni possono tramandarlo e goderne insieme. Star Wars è, nel suo cuore, una storia di famiglia e generazioni. Così l'idea di fondere giocattoli nuovi e suggestivi formati da collezione con personaggi e packaging d'epoca era un modo naturale per ottenere questo risultato.

La serie inlcude anche una strepitosa figure dell'iconico Darth Vader, personaggio già presentato nella "Black series" come ricorda Steve Evans.

Abbiamo già prodotto un paio di figures da 15cm di Darth Vader per la Black Series, ma mai una versione Star Wars: Una nuova speranza. Che ci crediate o no, ci sono stati alcuni cambiamenti visivi ai costumi di Darth Vader quando il personaggio si è evoluto attraverso la trilogia originale: la pettorina, la disposizione del mantello, sottili dettagli sul casco. La nostra missione era semplice: produrre un puro e perfetto Darth Vader. Nessun espediente. Niente di rimovibile o sostituibile. Ci siamo concentrati sul look. I team di progettazione e scultura hanno fatto un lavoro favoloso. Abbiamo anche aggiunto una decorazione molto sottile con vernice argento al casco per replicare il modo in cui l'oggetto di scena è stato dipinto nel film.

La linea Black Series includerà anche figures di Jawa, Tusken Raider, Death Squad Commander e C-3PO, fruirà del logo Kenner, delle schede informative sul retro e sarà disponibile anche uno speciale "Legacy Pack", un omaggio evidente all'originale "Bird Kit" del 1977 con il famigerato cartonato con cui si potevano prenotare figures e giocattoli mentre erano ancora in produzione, un escamotage utilizzato da Kenner che si trovò impreparata all'exploit di Star Wars e alle richieste che arrivarono per Natale del '77.

In aggiunta alla linea Black Series da 15 cm, ci sono anche nuove figures della linea "Titanium" da 9 cm che sono vere e proprie statue in miniatura con annessi una serie di fondali per un formato diorama davvero intrigante. Le nuove figures saranno disponibili a partire da maggio 2017.